Благодаря героическому труду энергетиков наши автономные генераторы отдыхают уже второй месяц. Но чтобы отдых не пошел им во вред, и чтобы они всегда были наготове, следует принять некоторые несложные меры.

Бывалые механики отчасти правы, когда говорят, что техника должна работать, а не простаивать. Правы в том плане, что работающие механизмы постоянно получают смазку и плановый температурный режим. Что, в свою очередь, предупреждает коррозионный и другие виды износа деталей.

Сложных операций по консервированию бензогенератора не требуется, но эти меры поддержат первичную надежность мини-электростанции.

Автомеханикам давно известны нехитрые приемы консервации механизмов – и мини-электростанций они так же касаются. Дополнительно в автономных генераторах есть электрическая часть – генератор, регулятор напряжения и провода с разъемами, которым при длительном хранении тоже желательны определенные условия.

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Как законсервировать бензогенератор

Средства консервации в принципе одинаковы для автономных генераторов с бензиновыми и дизельными моторами, а также с агрегатами, которые имеют карбюратор для работы на газе.

Для консервации генератора нужно:

Очистить агрегат от грязи, пыли и следов старого масла. В том числе – проводку.

Запустить генератор и прогреть двигатель.

На бензиновом моторе, не останавливая его, закрыть топливный кран, и подождав, пока бензин выработается из карбюратора, чтобы двигатель заглох.

На дизельном моторе просто заглушить прогретый двигатель.

Выкрутить свечу зажигания и залить в цилиндр около 30 – 50 граммов теплого моторного масла.

Двигатель автономного генератора прост в ремонте, но лучше максимально долго поддерживать его в заводском состоянии.

Накрыть свечное отверстие ветошью и несколько раз дёрнуть веревку стартера или 2 – 3 секунды подержать кнопку электростартера, чтобы масло распространилось по поверхностям цилиндра и поршневых колец.

В дизельном двигателе вышеупомянутую манипуляцию с маслом можно провести, выкрутив топливную форсунку из головки цилиндра, но из-за важности уплотнения под ней эту операцию лучше доверить профессионалу.

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На срок до 1 года топливо можно оставить в баке. Для этого лучше долить бак до полного и добавить в бензин препарат-стабилизатор (консервант). Другой вариант – полностью слить топливо.

Отверстие выхлопной трубы нужно плотно закрыть пробкой из промасленной ветоши.

Обнаружившуюся легкую коррозию на поверхности деталей протереть тряпкой, обильно смоченной в масле.

Все металлические детали, не защищенные краской, можно покрыть тонким слоем консистентной смазки, растерев ее салфеткой.

Демонтировать аккумулятор (если он есть), как минимум – отключить его клеммы. Батарею лучше всего хранить при температуре +5...+10 С.

Возле блока электроники можно положить или подвесить текстильный мешочек с поглотителем влаги – силикагелем.

Если моторное масло отработало более половины ресурса до замены, лучше заменить его свежим.

Помещение для хранения генератора

Хранить автономный генератор лучше в закрытом помещении, где будут постоянная температура и влажность. Имейте в виду, что бак с горючим в теплую погоду будет распространять соответствующий запах.

Перед продолжительным хранением топливо можно долить до полного, а можно слить в канистру. В первом случае бак будет защищен от коррозии, но летом в помещении будет стоять легкий аромат.

Рядом с генератором в помещении не должны находиться агрессивные жидкости типа кислот или щелочных растворов, запас соли, аккумуляторы, открытые емкости с водой. Бензин (если он не в баке) нужно хранить в плотно закрытой таре – так уменьшаются испарения легких фракций, что повлияет потом на его качества.

Рекомендация Авто24

Меры по консервации не отнимут у вас много времени, но помогут продлить ресурс генератора и снизят вероятность поломок. Приведенные выше приемы таковы, что в случае возникновения потребности в генераторе не придется долго возвращать его в “боевое” состояние. Хотя учитывая, что потребность в автономном электричестве может возникнуть не скоро, советуем повесить на пусковую ручку (кнопку) этикетку с напоминанием проведенных и предстоящих мероприятий, связанных с консервацией: “1) залито свежее масло 2) вытащить ветошь из глушителя 3) убрать силикагель” и т.д.

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