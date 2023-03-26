Придбані нами раніше автономні генератори завдяки героїчній праці енергетиків відпочивають уже другий місяць. Але щоб відпочинок не пішов їм на шкоду, і щоб вони завжди були напоготові, варто вжити деяких нескладних заходів.

Старі механіки мають рацію, коли кажуть, що техніка має працювати, а не простоювати. Адже діючі механізми постійно отримують змащення та плановий температурний режим. Що, своєю чергою, попереджує корозію та інші види зношення деталей.

Складних операцій для консервування бензогенератора не потрібно, але ці заходи підтримають первинну надійність міні-електростанції.

Автомеханікам давно відомі нехитрі прийоми консервації механізмів – і міні-електростанцій вони так само стосуються. Додатково в автономних генераторах є електрична частина – власне генератор, регулятор напруги та дроти з роз’ємами, яким при тривалому зберіганні теж бажані певні умови.

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Як законсервувати бензогенератор

Засоби консервації в принципі однакові для автономних генераторів з бензиновими та дизельними моторами, а також з агрегатами, які мають карбюратор під роботу на газі.

Для консервації генератора потрібно:

Очистити агрегат від бруду, пилу та слідів старої оливи.

Запустити генератор і прогріти двигун.

На бензиновому моторі, не зупиняючи його, закрити паливний кран, почекати, поки бензин витратиться з карбюратора, щоб двигун заглух.

На дизельному моторі просто заглушити прогрітий двигун.

Викрутити свічку запалювання і залити в циліндр близько 50 грамів теплої моторної оливи.

Двигунець автономного генератора нескладний в ремонті, але краще максимально довго підтримувати його в заводському стані.

Накрити свічковий отвір віхтем і кілька разів смикнути мотузку стартера або 2 – 3 секунди потримати кнопку електростартера, щоб олива розповсюдилася по поверхнях циліндра і поршневих кілець.

В дизельному двигуні вищезгадану маніпуляцію з оливою можна провести, викрутивши паливну форсунку з голівки циліндра, але через важливість ущільнення цю операцію краще довірити професіоналу.

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На термін до 1 року пальне можна залишити в баку. Для цього краще долити бак до повного і додати в бензин препарат-стабілізатор (консервант). Інший варіант – повністю злити паливо.

Отвір вихлопної труби треба щільно закрити промасленим віхтем.

Виявлену легку корозію на поверхні деталей протерти ганчіркою, рясно змоченою в оливі.

Усі металеві деталі, не захищені фарбою, можна вкрити тонким шаром консистентного мастила, розтерши його серветкою.

Демонтувати акумулятор (якщо він є), як мінімум – відключити його клеми. Батарею краще зберігати при температурі +5 + 10 С.

Біля блоку електроніки можна покласти або підвісити текстильний мішечок з поглиначем вологи – силікагелем.

Якщо моторна олива відпрацювала більше половини ресурсу до заміни, краще замінити її свіжою.

Приміщення для зберігання генератора

Зберігати автономний генератор бажано в закритому приміщенні, де будуть постійні температура та вологість. Майте на увазі, що бак з пальним в теплу погоду буде розповсюджувати відповідний запах.

Перед тривалим зберіганням пальне можна долити до повного, а можна злити в каністру. В першому випадку бак буде захищений від корозії, але влітку в приміщенні стоятиме відповідний аромат.

Поряд з генератором у приміщенні не повинні бути агресивні рідини типу кислот або лужних розчинів, запас солі, акумулятори, відкриті ємності з водою. Бензин (якщо вже він не в баку) треба зберігати у щільно закритій тарі – так зменшуються випари легких фракцій, що впливає потім на його якості.

Рекомендація Авто24

Заходи з консервації не відберуть у вас багато часу, але допоможуть продовжити ресурс генератора і знизять ймовірність відмов. Приведені вище прийоми такі, що у випадку виникнення потреби в генераторі не доведеться довго повертати його до “бойового” стану. Хоча зважаючи, що потреба в автономній електриці може виникнути не скоро, радимо повішати на пускову ручку (кнопку) етикетку з нагадуванням заходів з розконсервації: “1) залита свіжа олива 2) витягнути віхоть з глушника 3) прибрати силікагель” тощо.

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