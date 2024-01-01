Как зарегистрировать и продать электромобиль

Электромобили привлекают украинцев не только из экологических соображений, но и учитывая финансовые льготы, которые предоставляет государство. Если вы планируете купить электрокар или продать его, следует помнить о нескольких особенностях, напоминают в Hotline Finance.

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Растаможка электромобиля

При растаможке автомобиля, который приводится в движение электродвигателем (гибриды к ним не относятся), в 2025 году не нужно платить ввозную пошлину и НДС. Для других авто пошлина составляет 3-10% от стоимости авто за рубежом, а НДС – 20% на стоимость авто плюс налоги. Стоит напомнить, что льгота по неуплате НДС действует только до конца 2025 года, поэтому если народные депутаты ее не продлят, этот налог придется платить.

Кроме пошлины и НДС, при растаможке нужно заплатить акцизный налог. Он составляет 1 евро с каждого киловатт-часа емкости аккумулятора автомобиля, ввозимого в Украину. Если учесть, что современные электрокары имеют тяговые АКБ емкостью 30-100 кВт*ч, то сумма акциза составляет именно эти 30-100 евро с каждого авто.

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Регистрация электромобиля

Электромобили, которые впервые регистрируются в Украине - как импортируемые, так и приобретенные в автосалонах - освобождаются от уплаты пенсионного сбора. Это правило распространяется исключительно на легковые автомобили с электрическим двигателем без ДВС (то есть владельцы гибридов платят ПФ полностью).

Процедура регистрации автомобиля остается стандартной. Владелец подает документы в сервисный центр МВД, где проводится техническая идентификация авто, оформляется свидетельство о регистрации и выдается номерной знак.

Необходимые документы:

паспорт гражданина Украины (ID-карта или ее электронная версия в приложении "Дія");

вид на жительство или справка ВПЛ для иностранцев или внутренне перемещенных лиц;

справка о присвоении идентификационного номера налогоплательщика;

документ, подтверждающий право собственности на авто;

документ о таможенном оформлении или покупке;

платежные документы или реквизиты платежей;

сертификат соответствия конструкции транспортного средства требованиям безопасности.

Стоимость регистрации легкового электрокара с выдачей номерного знака составляет 1240 грн. В нее входит плата за саму услугу, бланк свидетельства и номерной знак.

Зеленые номерные знаки

Электромобили в Украине регистрируются с отдельными "зелеными" номерными знаками. Они визуально отличаются зелеными символами и присваиваются исключительно электротранспорту. Это касается автомобилей, мопедов, мотоциклов, скутеров и другого транспорта, работающего на электродвигателе.

С 2025 года зеленый номер является обязательным для электрокаров. Использование обычных номеров теперь возможно только для авто с двигателем внутреннего сгорания.

Страхование электромобилей

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (автогражданка или ОСАГО) - это требование для всех транспортных средств, независимо от типа двигателя. В случае с электрокарами есть несколько особенностей, которые стоит учитывать.

Для электромобилей не применяется расчет по объему двигателя - этот параметр вообще не фигурирует. Зато стоимость ОСАГО зависит от:

типа транспортного средства;

территории регистрации владельца (чем больше город и выше аварийность, тем больше коэффициент).

Независимо от типа авто, полис ОСАГО - это защита от расходов на возмещение вреда другим участникам ДТП. Страховка не покрывает ремонт вашего ТС.

КАСКО - это добровольное страхование, которое покрывает риски, не охватываемые ОСАГО. Речь идет о повреждении вашего авто, угон, пожар, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и тому подобное. Особенно важно КАСКО для электромобилей - учитывая высокую стоимость комплектующих, в частности аккумулятора.

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Если полный полис КАСКО не укладывается в бюджет, можно рассмотреть миниКАСКО. Это ограниченная программа страхования, которая обычно покрывает только частичное или полное уничтожение авто в результате ДТП (также есть программы, покрывающие только военные риски). Такой полис значительно дешевле, но и уровень защиты ниже.

Налоги при продаже электрокара

Налоговые правила для продажи электромобилей не отличаются от обычных авто. Однако важно учитывать количество сделок в течение года.

Продажа первого авто не облагается налогами. Второе - облагается 5% налога и 5% военного сбора. С третьей сделки - ставка возрастает до 18% налога плюс военный сбор 5%.