Як зареєструвати та продати електромобіль

Електромобілі приваблюють українців не лише з екологічних міркувань, а й з огляду на фінансові пільги та спрощення, які надає держава. Якщо ви плануєте купити електрокар або продати його, слід пам’ятати про кілька особливостей, нагадують в Hotline Finance.

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Розмитнення електромобіля

Під час розмитнення авто, яке приводиться в рух електродвигуном (гібриди до них не відносяться), у 2025 році не потрібно платити ввізне мито та ПДВ. Для інших авто мито становить 3-10% від вартості авто за кордоном, а ПДВ – 20% на вартість авто плюс податки. Варто нагадати, що пільга щодо несплати ПДВ діє лише до кінця 2025 року, тож якщо народні депутати її не продовжать цей податок доведеться платити.

Окрім мита та ПДВ, при розмитнення потрібно заплатити акцизний податок. Він складає 1 євро з кожної кіловат-години ємності акумулятора автомобіля, що ввозиться в Україну. Якщо врахувати, що сучасні авто мають тягові АКБ ємністю 30-100 кВт*год, то сума акцизу становить саме ці 30-100 євро з кожного авто.

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Реєстрація електромобіля

Електромобілі, які вперше реєструються в Україні — як імпортовані, так і придбані в автосалонах — звільняються від сплати пенсійного збору. Це правило поширюється виключно на легкові автомобілі з електричним двигуном без ДВЗ (тобто власники гібридів платять ПФ повністю).

Процедура реєстрації автомобіля залишається стандартною. Власник подає документи до сервісного центру МВС, де проводиться технічна ідентифікація авто, оформлюється свідоцтво про реєстрацію та видається номерний знак.

Необхідні документи:

паспорт громадянина України (ID-картка або її електронна версія у застосунку «Дія»);

посвідка на проживання або довідка ВПО для іноземців чи внутрішньо переміщених осіб;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

документ, що підтверджує право власності на авто;

документ про митне оформлення або купівлю;

платіжні документи або реквізити платежів;

сертифікат відповідності конструкції транспортного засобу вимогам безпеки.

Вартість реєстрації легкового електрокара з видачею номерного знака складає 1240 грн. До неї входить плата за саму послугу, бланк свідоцтва та номерний знак.

Зелені номерні знаки

Електромобілі в Україні реєструються з окремими «зеленими» номерними знаками. Вони візуально вирізняються зеленими символами та присвоюються виключно електротранспорту. Це стосується автомобілів, мопедів, мотоциклів, скутерів та іншого транспорту, що працює на електродвигуні.

З 2025 року зелений номер є обов’язковим для електрокарів. Використання звичайних номерів тепер можливе лише для авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Страхування електромобілів

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (автоцивілка або ОСАГО) — це вимога для всіх транспортних засобів, незалежно від типу двигуна. У випадку з електрокарами є кілька особливостей, які варто враховувати.

Для електромобілів не застосовується розрахунок за об’ємом двигуна — цей параметр взагалі не фігурує. Натомість вартість ОСЦПВ залежить від:

типу транспортного засобу;

території реєстрації власника (чим більше місто і вища аварійність, тим більший коефіцієнт).

Незалежно від типу авто, поліс ОСЦПВ — це захист від витрат на відшкодування шкоди іншим учасникам ДТП. Страховка не покриває ремонт вашого ТЗ.

КАСКО — це добровільне страхування, яке покриває ризики, що не охоплюються ОСЦПВ. Йдеться про пошкодження вашого авто, викрадення, пожежу, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб тощо. Особливо важливе КАСКО для електромобілів — враховуючи високу вартість комплектуючих, зокрема акумулятора.

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Якщо повний поліс КАСКО не вкладається в бюджет, можна розглянути мініКАСКО. Це обмежена програма страхування, яка зазвичай покриває лише часткове або повне знищення авто внаслідок ДТП (також є програми, що покривають лише воєнні ризики). Такий поліс значно дешевший, але й рівень захисту нижчий.

Податки при продажу електрокара

Податкові правила для продажу електромобілів не відрізняються від звичайних авто. Проте важливо враховувати кількість угод протягом року.

Продаж першого авто не обкладається податками. Друге — обкладається 5% податку та 5% військового збору. З третьої угоди — ставка зростає до 18% податку плюс військовий збір 5%.