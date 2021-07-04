Какого бы прогресса не достигали современные автомобили, на борту всегда должна быть ветошь или что-то подобное. Что же предлагают наука и промышленность в век цифровизации и интернета вещей на смену тряпочке?

Протереть стекло или зеркало, вытереть руки после заправки, убрать каплю мороженого, посаженную ребенком на обивку... Не говоря уже о работе под капотом или мойке кузова – определенный кусок ткани или как минимум салфетка здесь будут просто незаменимы. Современные технологии предлагают на каждый случай свой особый лоскут – об этом и поговорим.

В большинстве случаев автомобилисту нужны тряпки (салфетки), которые хорошо впитывают воду или другие жидкости

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Мойка кузова

Собственно мыть кузов лучше губкой с большими отверстиями, в которых прячутся абразивные частицы грязи и не царапают лак или краску. А вот для финального осушения поверхности после мытья существует несколько видов салфеток – называть эти изделия тряпкой не поворачивается язык. У них должны быть две главные способности – хорошо впитывать в себя воду и не оставлять после себя на поверхности так называемых разводов – следов влаги. Такие свойства имеют синтетические салфетки с перфорацией, салфетки из микроволокна (микрофибры) и замшевые лоскуты. Первые – самые дешевые, последние – самые дорогие.

Замшевые салфетки иногда называют кожаными, также замша бывает искусственная, и во многих случаях принципиальной разницы между ней и натуральной нет. Заменить эти материалы могут обычная тряпка из толстого хлопка или байки. Здесь также можно применять универсальную тряпку в тубусе, которые продаются в отделах с автотоварами – ею можно и мыть машину, и осушать после мойки.

Для использования разного рода полиролей и очистителей нужна мягкая ткань типа байки или современные салфетки с аналогичными качествами

Мытье стекол

Требования здесь схожи с мойкой кузова, но роль финишного осушения значительно выше, поскольку на прозрачном стекле видно даже малейший след от высохшей воды. Вытирать стекло начисто лучше микрофиброй, на крайний случай – чистой сухой байковой тряпкой.

Уборка в салоне

Здесь определенное значение имеет способ нанесения препаратов, которыми "освежается" пластик обивки. Как правило, инструкция на флаконе рекомендует использовать мягкую ткань типа байки, и чаще всего этих салфеток должно быть две – одна для нанесения препарата и одна, совершенно сухая, для его дальнейшего растирания.

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Ремонтные работы

Во время хлопот с ремонтом или обслуживанием под рукой всегда должна быть именно тряпка, которую потом будет не жалко выбросить. От масла или других рабочих жидкостей надо вытирать и руки, и детали – в частности, чтобы на смазку не налипала грязь, которая потом попадет в двигатель и станет абразивом. Здесь нужна хлопчатобумажная или другая подобная ткань, которая хорошо впитывает влагу. Шерсть или синтетика здесь не очень подходят.

Если найти подходящую тряпку дома не удалось, ее можно приобрести в любом автомагазине

Где брать тряпку для авто

Во-первых, салфетки и тряпки в изобилии продаются в магазинах с автоаксессуарами. К сожалению, по надписям на упаковке не всегда понятно, для чего именно это изделие предназначено, но важнейшие салфетки – микрофибровые и замшевые – обычно бывают обозначены правильно.

Во-вторых, обратитесь к вашему гардеробу, возможно, из него как раз нужно отправлять на утилизацию какую-то немодную одежду. Наши отдельные поздравления тому, кому посчастливится достать старую простыню с кровати или байковые детские пеленки (был такой вид постельного белья в допамперсную эпоху).

Влажные салфетки бытового назначения следует применять в автомобиле с осторожностью: спирт, которым они пропитаны, может повредить пластик

В-третьих, тряпку на любой вкус можно приобрести в ближайшем магазине секонд-хенда. Здесь обычно широкий выбор толстых и мягких тканей, правда в виде вполне пригодных к использованию вещей. Присматривайтесь к полотенцам и зимним блузкам из флиса, пригодятся также футболки и, скажем, некоторые виды штор.

Рекомендация Авто24

Какой бы ни была по качеству тряпка для авто, она должна быть чистой – прежде всего, без мелких частиц песка и почвы. Потому что каждая песчинка, застряв в ткани, служит абразивом – то есть царапает ту поверхность, которую этой тряпкой вытирают. Содержать тряпку в чистоте в автомобиле бывает непросто, но есть два очень простые способы достичь этого: иметь футляр-тубус и чаще промывать лоскут в проточной воде. И не держите влажную тряпку под сиденьями!

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