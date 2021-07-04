Якого б прогресу не сягали сучасні автомобілі, на борту завжди має бути ганчірка або щось подібне. Що ж пропонують наука та промисловість у добу цифровізації та інтернету речей на зміну ганчірці?

Протерти скло або дзеркало, витерти руки після заправки, прибрати краплину морозива, посаджену дитиною на оббивку… Не говорячи вже про роботу під капотом або миття кузову – об’ємний клапоть тканини або як мінімум серветка тут будуть просто незамінні. Сучасні технології пропонують на кожен випадок свій варіант – про це і поговоримо.

У більшості випадків автомобілістові потрібні ганчірки (серветки), які добре вбирають воду або інші рідини

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Миття кузову

Власне мити кузов краще губкою з великими отворами, в яких ховаються абразивні частки бруду і не дряпають лак та фарбу. А ось для фінального осушення поверхні після миття існує кілька видів серветок – називати ці вироби ганчіркою не повертається язик. У них має бути дві головні спроможності – добре вбирати у себе воду і не залишати після себе на поверхні так званих розводів – слідів вологи. Такі властивості мають синтетичні серветки з перфорацією, серветки з мікроволокна (мікрофібра) та замшеві платки. Перші – найдешевші, останні – найдорожчі.

Замшеві серветки іноді називають шкіряними, також замша буває штучна, і в багатьох випадках принципової різниці між нею і натуральною немає. Замінити ці матеріали може звичайна ганчірка з товстої бавовни або байки. Тут також можна застосовувати універсальну ганчірку у тубусі, які продаються у відділах з автотоварами – нею можна і мити машину, і осушувати після миття.

Для використання різного роду поліролей та очищувачів потрібна м’яка тканина типу байки або сучасні серветки з аналогічними якостями

Миття скла

Вимоги тут схожі із миттям кузову, але роль фінішного осушення значно вища, оскільки на прозорому склі видно найменший слід від висохлої води. Витирати скло начисто краще мікрофіброю, на крайній випадок – чистою сухою байковою ганчіркою.

Прибирання в салоні

Тут певне значення має спосіб нанесення препаратів, якими “освіжається” пластик оббивки. Як правило, інструкція на флаконі рекомендує використовувати м’яку тканину типу байки, і найчастіше цих серветок має бути дві – одна для нанесення препарату та одна, геть суха, для його подальшого розтирання.

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Ремонтні роботи

Під час клопотів із ремонтом або обслуговуванням під рукою завжди має бути саме ганчірка, яку потім буде не шкода викинути. Від оливи або інших робочих рідин треба витирати і руки, і деталі – зокрема, щоб на мастило не налипав бруд, який потім потрапить у двигун і стане абразивом. Тут потрібна бавовняна або інша подібна тканина, яка добре вбирає вологу. Вовна або синтетика тут не дуже підходять.

Якщо знайти підходящу ганчірку вдома не вдалося, її можна придбати в будь-якому автомагазині

Де брати ганчірку для авто

По-перше, серветки та ганчірки удосталь продаються в магазинах з автоаксесуарами. На жаль, з написів на упаковці не завжди зрозуміло, для чого саме цей виріб призначено, але найважливіші серветки – мікрофіброві та замшеві – зазвичай бувають позначені правильно.

По-друге, зверніться до вашого гардеробу, можливо, з нього саме потрібно відправляти на утилізацію щось із немодного одягу. Наші окремі вітання тому, кому пощастить отримати старе простирадло з ліжка або байкові дитячі пелюшки (був такий вид постільної білизни у допамперсну епоху).

Вологі серветки побутового призначення слід застосовувати в автомобілі з обережністю: спирт, яким вони просочені, може пошкодити пластик

По-третє, ганчірку на будь-який смак можна придбати у найближчому магазині секонд-хенду. Тут зазвичай є широкий вибір товстих та м’яких тканин, щоправда, у вигляді цілком придатних до використання речей. Придивляйтеся до рушників та зимових блуз з флісу, згодяться також футболки та, скажімо, деякі види штор.

Рекомендація Авто24

Якою б ні була за якістю ганчірка для авто, вона має бути чистою – перш за все, без дрібних часток піску та грунту. Тому що кожна піщинка, застрягнувши у тканині, служить абразивом – тобто дряпає ту поверхню, яку цією ганчіркою витирають. Утримувати ганчірку в чистоті в автомобілі буває непросто, але є два дуже прості способи досягти цього: мати футляр-тубус і частіше промивати клапоть у проточній воді. І не тримайте вологе ганчір’я під сидіннями!

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