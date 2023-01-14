Перевод домашнего освещения на 12-вольтное питание от автомобильной АКБ – вполне рациональное решение. Но для реализации всех возможностей такой схемы нужно правильно подобрать лампы. От них будет зависеть главное – яркость освещения и его длительность без подзарядки аккумулятора.

Прежде всего, знайте, что при желании любую лампу с напряжением питания 12-вольт можно подключить к автомобильному аккумулятору и получить от нее свет.

Но для такого экспромта нужно, во-первых, обеспечить надежное соединение, а во-вторых, нельзя будет гарантировать длительную работу освещения от одной зарядки АКБ. Поэтому мы и будем говорить о выборе нужных ламп из всего их разнообразия.

Для освещения дома от 12-вольтной АКБ удобно взять тот или иной готовый автомобильный фонарь – переноску, фонарь заднего хода, фару.

Тип источника

Из четырех типов автомобильных ламп для домашнего освещения можно выбирать два вида:

Лампы накаливания (в том числе так называемые “галогенки”). Их преимущество в простоте подбора – это стандартные лампы, представленные в разных типоразмерах и разной мощности. Минус, который в нашем случае перекрывает все преимущества – большая потребляемая мощность.

LED-лампы (они же светодиодные). Первый плюс диодных ламп – небольшая потребляемая мощность, примерно в 7 – 9 раз меньше мощности ламп накаливания при той же светоотдаче. Недостатки тоже есть, в первую очередь, низкое качество доступных ламп и высокая цена фирменных.

Подключение лампы к АКБ должно быть безопасным. Человеку ее ток не страшен, но из-за короткого замыкания может повредиться батарея и загореться провода.

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Очень рекомендуем обратить внимание именно на LED-лампы, ведь они позволят подолгу, а именно по несколько суток, не заряжать аккумулятор без риска доведения его до нежелательного глубокого разряда.

Существует целая гамма типоразмеров автомобильных ламп, но для освещения жилья нужно брать только самые большие из них.

Мощность

С точки зрения электротехники эффективность ламп характеризуется световым потоком (в люменах – Лм), но большинство пользователей привыкли определять ее по потребляемой мощности. Мощность автомобильных ламп накаливания в наиболее распространенных типоразмерах такова:

55 Вт – лампы фар головного света;

21 Вт используются в стоп-сигналах, поворотниках, фонарях заднего хода;

8 – 10 Вт можно встретить в "габаритах", плафонах освещения салона и т.п.;

5 Вт. Чаще всего это лампочки подсветки приборной панели, бардачка, номерного знака и пр.

Для общего освещения комнаты в типовой квартире требуется не менее одной-двух ламп из автомобильной фары (ориентировочно это "галогенка" на 50 – 60 Вт). Такая лампа накаливания дает световой поток около 600-700 Лм, что равняется яркости 6–7-ваттной LED-лампы.

Светодиодные автолампы в большинстве своем изготавливаются предприятиями no name. Их качество посредственное, поэтому лучше покупать сразу с запасом.

В целом достаточно света для одного рабочего места (компьютерного стола, кухонной плиты и т.п.) дает лампа накаливания на 21 Вт. В пересчете на светодиодные стандарты это будет примерно лампочка потреблением 3 – 4 Вт. Правда, при покупке дешевой китайской лампочки ее мощность вам никто не назовет. И честно говоря, не факт, что экономия мощности обязательно будет столь существенной, как в случае с качественными фирменными LED-лампами.

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Если помещение большое, бывает лучше применить освещение из двух или трех ламп – каждая меньшей мощности, но разнесенных по разным углам.

Цоколь

Автомобильная светотехника имеет несколько стандартов цоколей, и в большинстве своем они привязаны к мощности (светоотдаче) лампы. В случае с лампами для освещения квартиры не нужно стремиться к какому-либо конкретному формату цоколя – отталкивайтесь от того, какой патрон будет в вашем светильнике.

Автомобильные лампы – не единственный вариант для освещения жилья от аккумулятора. Но 12-вольтные лампы бытового формата почему-то очень дороги.

Цвет

Все лампы накаливания имеют свет желтого тона, хотя в премиальных линейках топовых производителей есть лампы с оттенком "под ксенон". Диодные источники света часто имеют уклон в сторону синего. И это не очень хорошо, поскольку в этой части спектра глаз воспринимает объекты гораздо хуже, чем в желтых тонах.

Оттенок света определяется световой температурой. Ее значение в Кельвинах (К) указывается на упаковке некоторых типов ламп, в первую очередь светодиодных. Для понимания, наиболее близкий к естественному дневному свету показатель – 3500 – 4500 К, на эту цифру и следует ориентироваться.

Ресурс

Сделать надежную и долговечную LED-лампу действительно очень непросто, особенно когда речь идет о миниатюрных автомобильных лампочках. Поэтому качественные светодиодные источники тока стоят достаточно дорого. А дешевые, кроме нестабильных светотехнических характеристик, имеют обычно две типичные проблемы. Они быстро перегорают или теряют контакт внутри полупроводника, из-за чего лампа не может гореть ровно и мерцает – на дороге часто можно увидеть машину с диодными “габаритами”, которые мигают вместо того чтобы гореть непрерывно.

Ведущие производители имеют в своих каталогах высококачественные LED-лампочки для автомобилей. Правда, цена доступна не каждому пользователю.

Напомним, что ведущие производители автомобильной LED-светотехники (а таких брендов буквально не больше двух-трех) дают "пожизненную" гарантию на свою лампу. Они стоят очень дорого, поэтому рекомендуем вам выбирать лампы из среднего ценового сегмента. Самые дешевые однозначно не стоят вашего внимания, ведь процент работающих более или менее долго среди них просто мизерный.

Рекомендация "Авто 24"

Наш совет – приступите к решению проблемы освещения жилья от автомобильной АКБ не с лампы, а с фонаря. В каторый эта лампа будет вставляться. Желательно, чтобы его можно было удобно поставить или подвесить, направив поток света в нужном направлении. При этом клеммы и провода должны быть безопасно зафиксированы. А уж выбрав фонарь, подбирайте к нему лампу – сначала по типу цоколя, а затем по остальным вышеупомянутым параметрам. Следует, однако, предупредить, что не ко всем видам автомобильных осветительных приборов можно подобрать высококачественные LED-лампы.

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