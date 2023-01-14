Переведення оселі на 12-вольтне живлення від автомобільної АКБ – цілком раціональне рішення. Але для реалізації всіх можливостей такої схеми потрібно правильно підібрати лампи. Від них буде залежати головне – яскравість освітлення і його тривалість без підзарядки акумулятора.

Перш за все знайте, що за бажання будь-яку лампу з напругою живлення 12-вольт можна під’єднати до автомобільного акумулятора і отримати від неї світло.

Але для такого експромту потрібно буде, по-перше, забезпечити надійне з’єднання, а по-друге, не можна буде гарантувати тривалу роботу освітлення від однієї зарядки АКБ. Тому ми і будемо говорити про вибір потрібних ламп з усього їх розмаїття.

Для освітлення домівки від 12-вольтної АКБ зручно взяти той чи інший готовий автомобільний ліхтар – переноску, ліхтар заднього ходу, фару.

Тип джерела

З чотирьох типів автомобільних ламп для застосування в якості домашнього освітлення можна обирати два види:

Лампи розжарювання (у тому числі так звані “галогенки”). Переваги у простоті підбору – це стандартні лампи, представлені у різних типорозмірах та в різній потужності. Мінус, який в нашому випадку перекриває всі переваги – велика споживана потужність.

LED-лампи (вони ж світлодіодні). Найперший плюс діодних ламп – невелика споживана потужність, приблизно у 7 – 9 разів менша за потужність ламп розжарювання при тій самій світловіддачі. Недоліки теж є, в першу чергу низька якість доступних ламп і висока ціна фірмових.

Під’єднання лампи до АКБ має бути безпечним. Людині її струм не страшний, але через коротке замкнення може пошкодитися батарея та загорітися дроти.

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Дуже радимо звернути увагу саме на LED-лампи, адже вони дадуть змогу подовгу, а саме по кілька діб, не заряджати акумулятор без ризику доведення його до небажаного глибокого розряду.

Існує ціла гама типорозмірів автомобільних ламп, але для освітлення житла треба брати лише найбільші з них.

Потужність

З точки зору електротехніки ефективність ламп характеризується світловим потоком (в люменах - Лм), але більшість користувачів звикли визначати її за споживаною потужністю. Потужність автомобільних ламп розжарювання у найбільш поширених типорозмірах така:

50 Вт – лампи фар головного світла;

21 Вт використовуються у стоп-сигналах, поворотниках, ліхтарях заднього ходу;

8 – 10 Вт можна зустріти у “габаритах”, плафонах освітлення салону тощо;

5 Вт. Найчастіше це лампочки підсвітлювання панелі приладів, бардачка, номерного знаку тощо.

Для загального освітлення кімнати у типовій квартирі потрібно не менше однієї–двох ламп з автомобільної фари (орієнтовно це “галогенка” на 50 Вт). Така лампа розжарювання дає світловий потік близько 600 Лм, що дорівнюється яскравості 6–7-ватної LED-лампи.

Світлодіодні автолампи у своїй більшості виготовляються підприємствами no name. Їхня якість посередня, тож краще купувати відразу з запасом.

В цілому достатньо світла для одного робочого місця (комп’ютерного стола, кухонної плити тощо) дає лампочка розжарювання на 21 Вт. У перерахунку на світлодіодні стандарти це буде приблизно лампочка споживанням 3 Вт. Щоправда, при купівлі дешевої китайської лампочки точну потужність вам ніхто не назве. І чесно кажучи, не факт що економія потужності обов’язково буде настільки принциповою, як у випадку з якісними фірмовими LED-лампами.

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Якщо приміщення велике, буває краще застосувати освітлення з двох або трьох ламп – кожна меншої потужності, але рознесених по різних кутках.

Цоколь

Автомобільна світлотехніка має кілька стандартів цоколів, і здебільшого вони прив’язані до потужності (світловіддачі) лампи. У випадку з лампами для освітлення квартири не треба прагнути якогось конкретного формату цоколя – відштовхуйтесь від того, який патрон буде у вашому світильнику.

Автомобільні лампочки – не єдиний варіант для освітлення житла від акумулятора. Але 12-вольтні лампи побутового формату чомусь дуже дороги.

Колір

Усі лампи розжарювання мають світло жовтого тону, хоча у преміальних лінійках топових виробників є лампи з відтінком “під ксенон”. Діодні джерела світла часто мають ухил в бік синього. І це не дуже добре, оскільки у цій частині спектру людське око сприймає об’єкти набагато гірше, ніж у жовтих тонах.

Відтінок світла визначає світлова температура. Її значення в Кельвінах (К) позначається на упаковці деяких типів ламп, у першу чергу – світлодіодних. Для розуміння, найбільш близький до природнього денного світла показник – 3500 – 4500 К, на цю цифру і варто орієнтуватись.

Ресурс

Зробити надійну і довговічну LED-лампу насправді дуже непросто, особливо коли йдеться про мініатюрні автомобільні лампочки. Тому якісні світлодіодні джерела струму коштують доволі дорого. А дешеві крім нестабільних світлотехнічних характеристик мають зазвичай дві типові проблеми. Вони швидко перегоряють або втрачають контакт у середині напівпровідника, через що лампа не може горіти рівно і мерехтить – на дорозі часто можна побачити машину з діодними “габаритами”, які миготять замість горіти безперервно.

Провідні виробники мають у своїх каталогах висококоякісні LED-лампочки для автомобілів. Щоправда, ціна доступна не для кожного користувача.

Нагадаємо, що провідні виробники автомобільної LED-світлотехніки (а таких брендів буквально не більше двох-трьох) дають “довічну” гарантію на своє лампи. Вони коштують дуже дорого, тому радимо вам обирати лампи з середнього цінового сегменту. Найдешевші однозначно не варті вашої уваги, адже відсоток таких, що прослужать більш-менш довго, серед них просто мізерний.

Рекомендація “Авто 24”

Наша порада – розпочніть вирішення проблеми освітлення житла від автомобільного акумулятора не з лампи, а з ліхтаря. В який лампа буде встромлятись. Бажано, щоб його можна було зручно поставили або підвісити, спрямувавши потік світла у потрібному напрямку. При цьому клеми та дроти повинні бути безпечно зафіксовані. А вже обравши ліхтар, підбирайте до нього лампу – спочатку за типом цоколя, а потім за рештою вищезгаданих параметрів. Маємо, однак, попередити, що не до всіх видів автомобільних освітлювальних приладів можна підібрати високоякісні LED-лампи.

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