Какие фуры чаще всего покупают в Украине

В течение 2024 года украинцы суммарно приобрели 23,5 тыс. новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на 32,9% меньше, по сравнению с результатами 2023 года, сообщает Институт исследований авторынка.

Структура этого сегмента следующая: доля внутренних перепродаж составила 57,5% (13,5 тыс.), импорта бывших в употреблении седельных тягачей - 35,7% (8,4 тыс.). Общая доля "траков" с пробегом при этом составила 93,2%.

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С лета прошлого года и далее в сегменте тягачей наблюдается стабильное снижение объемов во всех подсегментах - ни в одном из них нет положительного значения динамики. Больше всего просел (почти вдвое) импорт таких машин - темпы пополнения автопарка по сути стратегическими для экономики машинами снизились до рекордно низкого уровня.

Незначительные успехи пополнения парка и новыми траками. При этом учитывая средний возраст седельных на внутреннем рынке, который составляет 16,5 года, и средний возраст импортируемых бывших в употреблении тягачей (10 лет), учитывая только что упомянутые тенденции следует готовиться к дальнейшему снижению среднего возраста тягачей в Украине.

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Динамика рынка седельных тягачей в Украине, 2024 год. График ИДА

Новыми приобрели 6,8% седельных тягачей, что в количественном измерении равно 1599 шт. такой техники.

По отдельным подсегментам динамика рынка седельных тягачей по итогам 2024 года относительно 2023 года выглядит следующим образом:

Внутренние перепродажи: -19,0%

Импорт бывших в употреблении: -48,4%

Импорт новых: -23,9%

Самые популярные тягачи

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине уверенно стал DAF XF. Сделок по купле-продаже этой модели было заключено 3970 шт. Второе место по количеству у MAN TGX, 1761 шт., третье у Volvo FH, 1591 шт.

В прошлом году первенство среди "пригнанных" тягачей получил MAN TGX, который пополнил наш автопарк в количестве 2301 шт. На второй строчке DAF XF, чей итог 2290 первых регистраций. На третьей позиции Volvo FH с результатом 1172 траков.

Среди новых моделей седельных тягачей украинские перевозчики чаще всего покупали Scania R-Series - этот тягач разошелся в количестве 502 шт. Второе место в этой категории занял Volvo FH с итогом 354 новых машины. Третья позиция у MAN TGX с результатом 288 тягачей.

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Рынок полуприцепов в Украине в 2024 году

Подобная картина наблюдается и в связанном сегменте полуприцепов. За прошлый год украинские перевозчики приобрели 24,8 тысячи новых и подержанных полуприцепов. Это на 35,3% меньше, чем за 2023 год.

По отдельным подсегментами динамика торгов полуприцепами, по сравнению с результатами 2023, выглядит следующим образом:

Внутренние перепродажи: -25,4%

Импорт бывших в употреблении: -45,4%

Импорт новых: -49,9%

Произведенные в Украине: -30,3%

Динамика продаж полуприцепов в Украине, 2024 год

В прошлом году 59,1% всех полуприцепов купили на внутреннем рынке (14,6 тыс. сделок). Из-за границы привезли 8,2 тыс. подержанных полуприцепов, что составило 33,2% от общего объема. Новыми приобрели 7,7% полуприцепов (1902 шт.). Из этого числа были 329 изготовлены в Украине.

Самые популярные полуприцепы

Самой популярной категорией на внутреннем рынке стали самосвалы, также спрос был на контейнеровозы и бортовые тентованные варианты.

Среди производителей лидером на внутреннем рынке стал немецкий Shmitz Cargobull - изделий этого бренда было куплено 3168 шт. Второе и третье места заняли также немецкие марки - Krone (1655 шт.) и Kögel (1542 шт.) соответственно.

Среди "свежепригнанных" полуприцепов самыми массовыми стали тентованные варианты, с незначительной разницей конкурировали между собой весь год самосвалы и рефрижераторы. Другие типы в меньшинстве.

Первой в перечне самых популярных подержанных полуприцепов, привезенных из-за границы, стала марка Shmitz Cargobull с итогом 3447 первых регистраций. Второе место заняла продукция Krone (1057 шт.). На третьем месте расположился Kögel (754 шт.).

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В сегменте новых полуприцепов самым массовым типом стали самосвалы. Вторые по популярности рефрижераторы, третья позиция у тентованных версий.

Рейтинг производителей новых полуприцепов уверенно возглавил Shmitz Cargobull (675 шт.). Второе место у продукции Wielton (193 шт.), третье получил Everlast с итогом 155 шт.