Які фури найчастіше купують в Україні

Впродовж 2024 року українці сумарно придбали 23,5 тис. нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 32,9% менший, у порівнянні з результатами 2023 року, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Структура цього сегмента наступна: частка внутрішніх перепродажів склала 57,5% (13,5 тис.), імпорту вживаних сідлових тягачів — 35,7% (8,4 тис.). Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала 93,2%.

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Від літа минулого року й далі у сегменті тягачів спостерігається стабільне зниження обсягів у всіх підсегментах — в жодному з них немає позитивного значення динаміки. Найбільше просів (майже удвічі) імпорт таких машин — темпи поповнення автопарку по суті стратегічними для економіки машинами знизилися до рекордно низького рівня.

Незначні успіхи поповнення парку й новими траками. При цьому враховуючи середній вік сідлових на внутрішньому ринку, який становить 16,5 року, та середній вік імпортованих вживаних тягачів (10 років), зважаючи на щойно згадані тенденції слід готуватися до подальшого зниження середнього віку тягачів в Україні.

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Динаміка ринку сідлових тягачів в Україні, 2024 рік. Графік ІДА

Новими придбали 6,8% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 1599 шт. такої техніки.

За окремими підсегментами динаміка ринку сідлових тягачів за підсумками 2024 відносно 2023 року виглядає наступним чином:

Внутрішні перепродажі: −19,0%

Імпорт вживаних: −48,4%

Імпорт нових: −23,9%

Найпопулярніші тягачі

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено став DAF XF. Угод щодо купівлі-продажу цієї моделі було укладено 3970 шт. Друге місце за кількістю у MAN TGX, 1761 шт., третє у Volvo FH, 1591 шт.

Торік першість серед «пригнаних» тягачів здобув MAN TGX, який поповнив наш автопарк у кількості 2301 шт. На другій сходинці DAF XF, чий підсумок 2290 перших реєстрацій. На третій позиції Volvo FH з результатом 1172 траків.

Серед нових моделей сідлових тягачів українські перевізники найчастіше купували Scania R-Series — цей тягач розійшовся у кількості 502 шт. Друге місце у цій категорії посів Volvo FH з підсумком 354 нових машини. Третя позиція у MAN TGX з результатом 288 тягачів.

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Ринок напівпричепів в Україні у 2024 році

Подібна картина спостерігається й у пов’язаному сегменті напівпричепів. За минулий рік українські перевізники придбали 24,8 тисячі нових та вживаних напівпричепів. Це на 35,3% менше, ніж за 2023 рік.

За окремими підсегментами динаміка торгів напівпричепами, у порівнянні до результатів 2023 року, виглядає наступним чином:

Внутрішні перепродажі: −25,4%

Імпорт вживаних: −45,4%

Імпорт нових: −49,9%

Вироблені в Україні: −30,3%

Динаміка продажів напівпричепів в Україні, 2024 рік

Торік 59,1% усіх напівпричепів купили на внутрішньому ринку (14,6 тис. угод). Із-за кордону привезли 8,2 тис. вживаних напівпричепів, що склало 33,2% від загального обсягу. Новими придбали 7,7% напівпричепів (1902 шт.). З цього числа були 329 виготовлені в Україні.

Найпопулярніші напівпричепи

Найпопулярнішою категорією на внутрішньому ринку стали самоскиди, також попит був на контейнеровози та бортові тентовані варіанти.

Серед виробників лідером на внутрішньому ринку став німецький Shmitz Cargobull — виробів цього бренду було куплено 3168 шт. Друге і третє місця зайняли також німецькі марки — Krone (1655 шт.) та Kögel (1542 шт.) відповідно.

Серед «свіжопригнаних» напівпричепів наймасовішими стали тентовані варіанти, з незначною різницею конкурували між собою увесь рік самоскиди та рефрижератори. Інші типи у меншості.

Першою в переліку найпопулярніших вживаних напівпричепів, привезених із-за кордону, стала марка Shmitz Cargobull з підсумком 3447 перших реєстрацій. Друге місце посіла продукція Krone (1057 шт.). На третьому місці розташувався Kögel (754 шт.).

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У сегменті нових напівпричепів наймасовішим типом стали самоскиди. Другі за популярністю рефрижератори, третя позиція у тентованих версій.

Рейтинг виробників нових напівпричепів впевнено очолив Shmitz Cargobull (675 шт.). Друге місце у продукції Wielton (193 шт.), третє здобув Everlast з підсумком 155 шт.