Среди автомобильных "жертв" – Bentley, Tesla и Maserati.

Война в Украине уже привела к уничтожению более 200 тысяч автомобилей . Среди них есть и недешевые премиальные модели, изуродованные россиянами. Очевидно, орки повреждают машины, которые не могут угнать и вывезти к себе в россию.

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Так, в Буче рашисты издевались над Bentley Continental GT. У автомобиля разбили стекло, повредили переднюю часть и расписали капот. Мало того, на капоте вандалы оставили упаковки от своих пайков и прочий мусор.



Фото: Алексей Волков

Также под Киевом пострадал седан Maserati Ghibli. По заявлениям владельца, машину выстрелили 50 раз, причем 20 пуль прошили моторный отсек. Может их вывел из себя трезубец Maserati?



Фото: Stanislav Lutskovych