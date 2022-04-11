Среди автомобильных "жертв" – Bentley, Tesla и Maserati.
Война в Украине уже привела к уничтожению более 200 тысяч автомобилей. Среди них есть и недешевые премиальные модели, изуродованные россиянами. Очевидно, орки повреждают машины, которые не могут угнать и вывезти к себе в россию.
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Так, в Буче рашисты издевались над Bentley Continental GT. У автомобиля разбили стекло, повредили переднюю часть и расписали капот. Мало того, на капоте вандалы оставили упаковки от своих пайков и прочий мусор.
Фото: Алексей Волков
Также под Киевом пострадал седан Maserati Ghibli. По заявлениям владельца, машину выстрелили 50 раз, причем 20 пуль прошили моторный отсек. Может их вывел из себя трезубец Maserati?
Фото: Stanislav Lutskovych
В Мариуполе пострадала красная Tesla Model 3. Похоже, орки не только ее добили, но и расписали матами в адрес Илона Маска. Наверное, им не понравилось, что миллиардер хочет побить путина.