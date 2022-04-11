Серед автомобільних "жертв" - Bentley, Tesla та Maserati.

Війна в Україні вже призвела до знищення понад 200 тисяч автомобілів. Серед них є і недешеві преміальні моделі, понівечені росіянами. Очевидно, орки пошкоджують машини, які не можуть викрасти і вивезти до себе в росію.

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Так, у Бучі рашисти знущалися над Bentley Continental GT. У автомобіля розбили скло, пошкодили передню частину та розписали капот. Мало того, на капоті вандали залишили упаковки від своїх пайків та інше сміття.



Фото: Олексій Волков

Також під Києвом постраждав седан Maserati Ghibli. За заявами власника, машину вистрілили 50 разів, причому 20 куль прошили моторний відсік. Може їх вивів із себе тризуб Maserati?



Фото: Stanislav Lutskovych

У Маріуполі постраждала червона Tesla Model 3. Схоже, орки не лише її добили, але ще й розписали матами на адресу Ілона Маска. Мабуть, їм не сподобалося, що мільярдер хоче побити путіна.