Укр
Ру

Какие кроссоверы признаны лучшими по версии Best of the Best

Объявлена тройка лучших кроссоверов по версии экспертов номинации Motor1 Best of the Best.
Названы лучшие кроссоверы по версии Best of the Best - Auto24

ФОТО: Motor1|

Lexus GX 550

Даниил Северенчук
logo18 декабря, 15:40
logo0
logo0 мин

По версии наших коллег из Motor1, лучшим новым внедорожником является Lexus GX 550. Будучи производной Land Cruiser, GX 550 выделяется еще лучшим уровнем комфорта и возможностями на бездорожье. Кроме того, кроссовер имеет харизматичный дизайн, который способен привлечь внимание.

Читайте также: Какое авто признали лучшим по версии конкурса Best of the Best

Этот дух подобным образом переносится и в салон. Вместо того, чтобы поместить все элементы управления на сенсорный экран, Lexus серьезно продумал интерьер GX, который насыщен настоящими физическими кнопками. Каждый элемент управления легко найти и использовать.

Под капотом модели – 3,4-литровый твин-турбо V6, работающий плавно и ненавязчиво и выдающий 349 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. К тому же на рынке США этот кроссовер имеет приемлемую цену, начинающуюся с 65 285 долларов.

Также интересно: Hyundai тестирует "брата" Kia EV9

Второе место занял электрический флагманский трехрядный кроссовер EV9 от Kia. Базовый вариант обладает батареей емкостью 99,8 кВт-ч, мощность в 379 л.с. и запас хода в 490 километров. К тому же батарея авто поддерживает заряд мощностью до 235 кВт.

Это означает, что даже модель начального уровня, цена которой начинается с 56 395 долларов, превосходит своих конкурентов. Управлять EV9 тоже приятно. Интерьер имеет массу дополнительных функций комфорта, таких как подогрев и охлаждение всех сидений и даже функция массажа для водителя.

Читайте также: Тест-драйв Mazda CX-90: новый флагман

Третье место заняла Mazda CX-70, которая, фактически, является двухрядным аналогом CX-90, представленный в Европе. Интересно, что, на рынке США CX-70 стоит даже дороже, чем CX-90, (41 900 долларов, тогда как стоимость CX-90 в Европе составляет $39 300). Однако, команда экспертов все равно считает эту стоимость оправданной, поскольку кроссовер предлагает все те же опции, что и флагманские модели Audi или BMW.

CX-70 оснащен мощным рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,3 литра с системой мягкого гибрида, мощностью 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Он работает с 8-ступенчатым “автоматом”. Кроме того, модель также представлена в плагин-гибридной версии.

#Mazda #KIA #Фото #Автособытие #Новости #Lexus