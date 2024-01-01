Укр
Ру

Які кросовери визнано кращими за версію Best of the Best

Оголошено трійку найкращих кросоверів за версією експертів номінації Motor1 Best of the Best.
Названо найкращі кросовери за версію Best of the Best - Auto24

ФОТО: Motor1|

Lexus GX 550

Данило Северенчук
logo18 грудня, 15:40
logo0
logo0 хв

За версією наших колег з Motor1, найкращим новим позашляховиком є Lexus GX 550. Будучи похідною Land Cruiser, GX 550 виділяється ще кращим рівнем комфорту та можливостями на бездоріжжі. Крім того, кросовер має харизматичний дизайн, який здатен привернути увагу.

Читайте також: Яке авто визнали кращим за версією конкурсу Best of the Best

Цей дух подібним чином переноситься і в салон. Замість того, щоб помістити всі елементи керування на сенсорний екран, Lexus серйозно продумав інтер’єр GX, який насичений справжніми фізичними кнопками. Кожен елемент керування легко знайти та використовувати.

Під капотом моделі – 3,4-літровий твін-турбо V6, що працює плавно та ненав’язливо й видає 349 кінських сил і 650 Нм крутного моменту. До того ж на ринку США цей кросовер має прийнятну ціну, що починається з 65 285 доларів.

Також цікаво: Hyundai тестує "брата" Kia EV9

Друге місце посів електричний флагманський трирядний кросовер EV9 від Kia. Базовий варіант має батареєю ємністю 99,8 кВт-год, потужність в 379 к.с. й запас ходу в 490 кілометрів. До того ж батарея авто підтримує заряд потужністю до 235 кВт.

Це означає, що навіть модель початкового рівня, ціна якої починається з 56 395 доларів, перевершує своїх конкурентів. Керувати EV9 теж приємно. Інтер’єр має масу додаткових функцій комфорту, таких як підігрів і охолодження усіх сидінь та навіть функція масажу для водія.

Читайте також: Тест-драйв Mazda CX-90: новий флагман

Третє місце посіла Mazda CX-70, яка, фактично, є дворядним аналогом CX-90, що представлений в Європі. Цікаво, що, на ринку США CX-70 коштує навіть дорожче, ніж CX-90, (41 900 доларів, тоді як вартість CX-90 в Європі становить $39 300). Однак, команда експертів все одно вважає цю вартість виправданою, оскільки кросовер пропонує всі ті ж опції, що й флагманські моделі Audi чи BMW.

CX-70 оснащений потужним рядним шестициліндровим двигуном об’ємом 3,3 літра з системою м’якого гібрида, потужністю 340 кінських сил й 500 Нм крутного моменту. Він працює з 8-ступеневим “автоматом”. Крім того, модель також представлена у плагін-гібридній версії.

#KIA #Новини #Mazda #Автоподія #Фото #Lexus