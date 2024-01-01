Які кросовери визнано кращими за версію Best of the Best

За версією наших колег з Motor1, найкращим новим позашляховиком є Lexus GX 550. Будучи похідною Land Cruiser, GX 550 виділяється ще кращим рівнем комфорту та можливостями на бездоріжжі. Крім того, кросовер має харизматичний дизайн, який здатен привернути увагу.

Читайте також: Яке авто визнали кращим за версією конкурсу Best of the Best

Цей дух подібним чином переноситься і в салон. Замість того, щоб помістити всі елементи керування на сенсорний екран, Lexus серйозно продумав інтер’єр GX, який насичений справжніми фізичними кнопками. Кожен елемент керування легко знайти та використовувати.

Під капотом моделі – 3,4-літровий твін-турбо V6, що працює плавно та ненав’язливо й видає 349 кінських сил і 650 Нм крутного моменту. До того ж на ринку США цей кросовер має прийнятну ціну, що починається з 65 285 доларів.

Також цікаво: Hyundai тестує "брата" Kia EV9

Друге місце посів електричний флагманський трирядний кросовер EV9 від Kia. Базовий варіант має батареєю ємністю 99,8 кВт-год, потужність в 379 к.с. й запас ходу в 490 кілометрів. До того ж батарея авто підтримує заряд потужністю до 235 кВт.

Це означає, що навіть модель початкового рівня, ціна якої починається з 56 395 доларів, перевершує своїх конкурентів. Керувати EV9 теж приємно. Інтер’єр має масу додаткових функцій комфорту, таких як підігрів і охолодження усіх сидінь та навіть функція масажу для водія.

Читайте також: Тест -драйв Mazda CX-90: новий флагман

Третє місце посіла Mazda CX-70, яка, фактично, є дворядним аналогом CX-90, що представлений в Європі. Цікаво, що, на ринку США CX-70 коштує навіть дорожче, ніж CX-90, (41 900 доларів, тоді як вартість CX-90 в Європі становить $39 300). Однак, команда експертів все одно вважає цю вартість виправданою, оскільки кросовер пропонує всі ті ж опції, що й флагманські моделі Audi чи BMW.

CX-70 оснащений потужним рядним шестициліндровим двигуном об’ємом 3,3 літра з системою м’якого гібрида, потужністю 340 кінських сил й 500 Нм крутного моменту. Він працює з 8-ступеневим “автоматом”. Крім того, модель також представлена у плагін-гібридній версії.