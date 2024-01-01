Какое авто признали лучшим по версии конкурса Best of the Best

Лучшим автомобилем 2024 года по версии Best of the Best является Honda Civic Hybrid. По мнению экспертов это лучший компактный седан с доступной ценой и отличным оснащение. Стоимость модели в США начинается с 29 845 долларов.

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Внутри Civic Hybrid предлагает почти столько же пространства, как и больший Accord, ведь расстояние над головой сзади вполне подходит для людей высокого роста, а передние сиденья такие же широкие и удобные, как у любого компактного кроссовера B-сегмента.

Civic имеет превосходную сборку, а сами материалы отделки выполнены из качественных материалов. Трансмиссия также удовлетворит большинство потребностей покупателей. Под капотом – гибридный 2,0-литровый четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, мощностью 200 лошадиных сил.

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Главным его преимуществом является низкий расход топлива на уровне 4,1 литра в смешанном цикле и незаметный переход с электрической тяги на ДВС во время движения. В то же время второе место в рейтинге заняла Toyota Camry, стоимость которой в штатах начинается с $29 495. Этот седан является мировым бестселлером.

Новая Toyota Camry базируется на предыдущем поколении со стандартной гибридной силовой установкой, обновленной подвеской и дизайном. Благодаря этому Camry выглядит привлекательнее, еще лучше ездит и отличается превосходным уровнем расхода топлива – 4,6 л/100 км пути в смешанном цикле. Несмотря на это, 2,5-литровый двигатель обеспечивает превосходную динамику благодаря мощности в 242 лошадиные силы.

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Тройку финалистов закрывает Lucid Air Pure. Это полностью электрический флагманский седан с ценой в 71 400 долларов. Версия Pure является базовой и имеет батарею емкостью 88 кВт-ч и два электромотора общей мощностью 430 лошадиных сил. Несмотря на это, запас хода тоже довольно солидный – 788 километров.

Для тех, кто ищет еще больше мощности существует 1234-сильная комплектация Sapphire, которая является одним из самых быстрых серийных электромобилей, когда-либо созданных, тогда как вариант Lucid Air Grand Touring имеет самый большой запас хода в 825 километров. Несмотря на это, эксперты считают, что даже базовый вариант Pure обеспечивает все необходимые преимущества над конкурентами. Модель имеет приятный просторный салон, а также превосходную управляемость.