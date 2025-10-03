Какие подержанные автомобили привезли в Украину в сентябре

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в сентябре 2025 года было подано на первую регистрацию 22,7 тысячи. Этот показатель меньше на 1,9% относительно результатов августа текущего года, но на 40,2% больше по сравнению с аналогичным периодом (сентябрем) 2024, сообщает Институт исследований авторынка.

На диаграмме объемы импорта обозначены оранжевыми участками столбцов. С начала года объемы импорта постепенно росли: с 14,5 тыс. легковушек в январе до 22,5 тыс. в мае. Далее, в июне, произошло небольшое уменьшение темпов, которое далее перешло в стабилизацию объемов.



Динамика рынка подержанных легковых авто, Украина, 2024-2025

Лидером импорта с заметным отрывом остается Volkswagen - бренд продолжает доминировать в сегменте подержанных авто благодаря широкому выбору моделей, доступности комплектующих и хорошей цене на европейских аукционах. На второй позиции - Audi, марка, которая стабильно входит в перечень наиболее популярных автомобилей премиального класса.

Вполне предсказуемо на третьей позиции Tesla. Сейчас сложно сказать, какое место будет занимать эта марка в рейтинге свежепригнанных в следующем году, когда НДС на электромобили придется платить при импорте, и, вероятно, несколько позиций американский бренд потеряет. Однако сейчас он среди тройки лидеров, и имеет все шансы оставаться там как минимум до декабря. Подобная история и с Nissan - сейчас ему набирать весомое количество среди вновь прибывших автомобилей помогает Leaf и еще ряд электрических версий.

В средней части рейтинга оказались Renault, BMW и Ford. Замыкают десятку Hyundai, Skoda и KIA - модели этих брендов часто выбирают как практичные, надежные и сравнительно доступные по стоимости растаможки.

Топ 10 марок свежепригнанных авто, 09/2025

В зачете отдельных моделей наибольшая борьба за первенство состоялась между Volkswagen Golf и Tesla Model Y. С разницей всего в несколько машин победил немецкий автомобиль. Но здесь стоит заметить, что кроме классических версий с ДВС здесь ему помогла его же электрическая модификация e-Golf, как раз на волне повышенного спроса на электромобили, которая все больше ощущается с приближением окончания льгот на их растаможку.

Интерес к "тройке", то есть Tesla Model 3, был высоким, но все же меньшим от кроссовера, построенного на ее платформе. Украинские покупатели и в дальнейшем не могут отказаться от максимально универсальных автомобилей, плюс своего добавляет тотальная популярность кроссоверов на всех рынках.

Далее в списке Volkswagen Tiguan, здесь уже без электричества, но после него еще раз придется вспомнить о "электричках" - с разницей всего в 2 автомобиля Nissan Leaf опередил Skoda Octavia. Какой бы практичной ни была чешская модель, нежелание покупателей через несколько месяцев увидеть в декларации значительную сумму НДС позволило "Лифу" выиграть на этот раз.

Кроме этих моделей также высокий спрос был на свежепригнанные Audi Q5, KIA Niro (еще раз "привет, электричество" - потому что в основном это электрические версии, гибридных и бензиновых ввозят единицами), бестселлер "вторички" Volkswagen Passat и уже бывший лидер авто из США - Nissan Rogue.

Топ 10 моделей свежепригнанных авто, 09/2025

Средний возраст легковушек, которые влились в украинский парк в течение сентября 2025 года, за месяц уменьшился с 8,5 года до 8,4 года - каждый раз прибывают немного "новые" автомобили.

Относительно премиальных моделей, в прошлом месяце украинский автопарк пополнился следующими легковушками этой категории: один Lamborghini, по два Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, и шесть Maserati.