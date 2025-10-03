Які вживані авто привезли в Україну у вересні

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у вересні 2025 року було подано на першу реєстрацію 22,7 тисячі. Цей показник менший на 1,9% відносно результатів серпня поточного року, але на 40,2% більший у порівнянні з аналогічним періодом (вереснем) 2024 року, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

На діаграмі обсяги імпорту позначені помаранчевими ділянками стовпців. Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні до 22,5 тис. у травні. Далі, у червні, відбулося невелике зменшення темпів, яке далі перейшло у стабілізацію обсягів.



Динаміка ринку вживаних легкових авто, Україна, 2024-2025

Лідером імпорту з помітним відривом залишається Volkswagen — бренд продовжує домінувати в сегменті вживаних авто завдяки широкому вибору моделей, доступності комплектуючих та хорошій ціні на європейських аукціонах. На другій позиції — Audi, марка, яка стабільно входить до переліку автомобілів преміального класу, котрі імпортують частіше.

Цілком передбачувано на третій позиції Tesla. Наразі складно сказати, яке місце посідатиме ця марка у рейтингу свіжопригнаних наступного року, коли ПДВ на електромобілі доведеться сплачувати при імпорті, і, ймовірно, кілька позицій американський бренд втратить. Однак зараз він серед трійки лідерів, і має всі шанси залишатися там щонайменше до грудня. Подібна історія і з Nissan — зараз йому набирати вагому кількість серед новоприбулих автівок допомагає Leaf та ще низка електричних версій.

У середній частині рейтингу опинились Renault, BMW та Ford. Замикають десятку Hyundai, Skoda та KIA — моделі цих брендів часто обирають як практичні, надійні та порівняно доступні за вартістю розмитнення.

Топ 10 марок свіжопригнаних авто, 09/2025

У заліку окремих моделей найбільша боротьба за першість відбулась між Volkswagen Golf та Tesla Model Y. З різницею всього у кілька машин переміг німецький автомобіль, але тут варто зауважити, що окрім класичних версій з ДВЗ тут йому допомогла його ж електрична модифікація e-Golf, якраз на хвилі підвищеного попиту на електромобілі, котра все більше відчувається з наближенням закінчення пільг на їхнє розмитнення.

Інтерес до «трійки», тобто Tesla Model 3, був високим, але все ж меншим від кросовера, побудованого на її платформі. Українські покупці і надалі не можуть відмовитися від максимально універсальних автомобілів, плюс свого додає тотальна популярність кросоверів на всіх ринках.

Далі у списку Volkswagen Tiguan, тут вже без електрики, але після нього ще раз доведеться згадати про «електрички» — з різницею всього у 2 автомобілі Nissan Leaf випередив Skoda Octavia. Якою б практичною не була чеська модель, небажання покупців за кілька місяців побачити у декларації значну суму ПДВ дозволило «Ліфу» виграти цього разу.

Крім цих моделей також високий попит був на свіжопригнані Audi Q5, KIA Niro (ще раз «привіт, електрика» — бо переважно це електричні версії, гібридних і бензинових ввозять одиницями), бестселер «вторинки» Volkswagen Passat та уже колишній лідер авто зі США — Nissan Rogue.

Топ 10 моделей свіжопригнаних авто, 09/2025

Середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж вересня 2025 року, за місяць зменшився з 8,5 року до 8,4 року — щоразу прибувають трішки «новіші» автомобілі.

Щодо преміальних моделей, минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: один Lamborghini, по два Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, та шість Maserati.