Какие седельные тягачи покупали украинские перевозчики в октябре

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали регистрации седельных тягачей в октябре 2025 года и определили самые популярные модели в сегментах новых, подержанных импортированных и внутренних перепродаж. На эти данные мы опираемся в этом материале.

Сколько тягачей купили и как меняется рынок

За октябрь украинские перевозчики приобрели 1491 седельный тягач - новый или подержанный. Это чуть меньше, чем осенью прошлого года, но заметно больше, чем в сентябре. Рынок показал почти классическую ситуацию: осенью активность перевозчиков растет, особенно в сегменте импорта подержанной техники.

Структура проста и прогнозируема: почти 90% тягачей - это машины с пробегом. Внутренние перепродажи остаются крупнейшим сегментом, а доля новых тягачей выросла до десятой части рынка.

Внутренние продажи прибавили более трех процентов месяц к месяцу. Импорт подержанных тоже вырос - почти на пятую часть, хотя до уровня прошлого года не дотянул. А вот новые тягачи показали наибольший прирост, сразу более 70%, - в основном благодаря поставкам новых Volvo FH.

Что покупают внутри страны

Внутренний рынок тягачей в октябре был стабильным и предсказуемым. На первом месте с огромным отрывом - DAF XF. Эту модель недаром называют "народным тягачом": простота в эксплуатации, доступные запчасти, выносливость и понятная стоимость владения делают ее очевидным выбором для большинства украинских перевозчиков.

В топе также традиционные немецкие тяжеловесы - MAN TGX и Mercedes-Benz Actros. Их берут те, кто хочет чуть больше комфорта и технологий, хотя на вторичном рынке они часто дороже.

Шведская пара Volvo FH и Scania R-series сохраняет собственную нишу - это тягачи для дальних маршрутов, которые водители называют "домом на колесах". Они менее доступны, но в своей категории фактически вне конкуренции.

Интересно, что в десятке до сих пор держатся настоящие "старожилы", в частности Renault Magnum. Модель уже давно не молодая, но ее уникальная кабина с ровным полом до сих пор имеет собственную аудиторию. Renault Premium и DAF CF заполняют пространство доступных рабочих машин для региональных перевозок - тех, для кого главными критериями являются невысокий порог входа и дешевое обслуживание.

Что покупают из-за рубежа

Импортируемые подержанные тягачи - это сегмент, который наиболее чувствительно реагирует на спрос. После того, как в сентябре MAN TGX и DAF XF поделили первое место, на этот раз первенство уверенно захватил MAN. DAF слегка отстал, но сохранил прочные позиции.

Scania R-series и Volvo FH традиционно держатся в верхней части рейтинга. Перевозчики готовы платить больше именно за них, потому что это машины, которые лучше всего ведут себя на международных рейсах.

Интересная деталь: в десятку вошли новые модели, в частности Renault T-series. Это свидетельствует о плавном переходе рынка к более современным машинам и повышение требований к возрасту и техническому состоянию тягачей, которые покупают в Европе.

Кто лидирует среди новых тягачей

Рынок новых тягачей в октябре выглядел очень контрастно - но и очень показательно. Лидер один: Volvo FH. Его доля была такой большой, что модель сформировала почти половину всех поставок новой техники. Это демонстрирует, что крупные компании продолжают инвестировать в современный парк и делают выбор в пользу максимального комфорта, экономичности и надежности.

На втором месте - Iveco S-Way, который несколько месяцев подряд был фаворитом. Далее - Scania R-series. Картина говорит о том, что перевозчики не ограничиваются одним вариантом - они сравнивают предложения и выбирают лучшие условия финансирования, сервис и гарантийные программы.

Что это означает для рынка

Аналитики отмечают, что рынок тягачей несколько месяцев подряд движется в сторону роста. Это хороший знак, ведь грузовые перевозки - один из ключевых индикаторов активности экономики.

Интересно и то, что новые Volvo FH не были одним большим корпоративным заказом: они разошлись между разными регионами и разными компаниями. Самая большая группа - 13 машин, далее 12, 7 и еще меньшие партии. Это означает, что парк обновляют не только лидеры рынка, но и средние компании, которые готовы инвестировать в качественную и современную технику.

Главный вопрос - сохранится ли тенденция роста в последующие месяцы. Но пока рынок выглядит уверенно и демонстрирует равномерную активность во всех подсегментах.