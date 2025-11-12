Румынские грузовики DAC возвращаются: но на самом деле не совсем румынские

Из каталогов торговых представительств в Румынии и за рубежом марка DAC исчезала в начале 1990-х годов, когда из-за нехватки государственных заказов и полное падение экспорта остановилось производство техники.

Однако на сайте бренда уже появилось сообщение, что DAC возвращается, объединяя многолетний опыт в производстве тяжелых грузовиков и новые стандарты производительности, надежности и технологий.

Читайте также Сотня китайских самосвалов работает в карьере без водителей

"Разработанные для промышленного, военного и строительного применения, грузовики DAC сочетают проверенную надежность с современными решениями, адаптированными к современным требованиям эффективности и безопасности", – говорится в сообщении.

Вот такие магистральные тягачи для автопарков соцлагеря выпускал румынский завод DAC. Фото: открытые источники

Будут, легкие, средние, тяжелые и мегатяжелые грузовики

Поэтому бренд начал предлагать грузовики со своим логотипом. Первое сообщение об этом с двумя фото машин появилось на Linkedin-странице производителя Autovehicule DAC S.A. Поданы там также и первые видеосюжеты.

В номенклатуре на сайте производителя прописаны дистрибьюторские грузовики с полной массой от 7,5 до 18 тонн, а также очень тяжелые карьерные самосвалы, до 90 тонн, предназначенные для использования на технологических дорогах, то есть без выезда на дороги общего пользования.

Читайте также Чем для водителей китайские "карьеристы" Shahtuisk лучше белорусских БелАЗов

Румынские "китайцы" будут электрическими

Здесь есть одна интересная деталь: грузовики всех размерных групп, в т.ч. горные самосвалы, будут доступны с аккумуляторным питанием. Для примера в сеть проникли фотографии электрического карьерного 90-тонного самосвала DAC 90TEF, которого ранее в продуктовой линейке не было.

Бренд DAC выкуплен, с китайцами согласовано

Румынский владелец бизнеса приобрел права на бренд DAC и решил продавать под ним китайские грузовики, собранные в Румынии из предварительно изготовленных компонентов.

Читайте также В каком карьере грузовики 6 лет круглосуточно ездят без людей?

Из-за этого "карьерист" DAC 90TEF имеет полное сходство с 90-тонным по грузоподъемности китайским самосвалом Know-How NKE90. Он повторяет не только черты кабины, кузова, но и колористику некоторых версий, хотя в последнее время покраска у китайцев довольно широкая по цветовой гамме. Сохранены и основные технические характеристики.

Массивный козырек над кабиной должен уберечь водителя от россыпи породы во время загрузки. Фото: DAC

Менеджеры со спросом на грузовики заглянули немного вперед

Ход сделан смелый, но довольно перспективный, так как на европейской производственной площадке ниша 90-карьерных самосвалов практически свободна.

Читайте также Как украинская хрупкая женщина управляет карьерным самосвалом

Привлекательности добавило и то, что новый-старый бренд уже засветился с видеосюжетом карьерного самосвала DAC 90TEF (см. видео внизу).

Несмотря на то, что это машина для технологических дорог в пределах горной разработки, самосвал замечен на дороге общего пользования в момент перегона на промышленную зону горной добычи.