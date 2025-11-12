Румунські вантажівки DAC повертаються: але насправді не зовсім румунські

З каталогів торгових представництв в Румунії та за кордоном марка DAC зникала на початку 1990-х років, коли через брак державних замовлень та повне падіння експорту зупинилося виробництво техніки.

Однак на сайті бренду вже з'явилося повідомлення, що DAC повертається, об'єднуючи багаторічний досвід у виробництві важких вантажівок та нові стандарти продуктивності, надійності та технологій.

Читайте також Сотня китайських самоскидів працює у кар’єрі без водіїв

"Розроблені для промислового, військового та будівельного застосування, вантажівки DAC поєднують перевірену надійність із сучасними рішеннями, адаптованими до сучасних вимог ефективності та безпеки", - йдеться в повідомленні.

Ось такі магістральні тягачі для автопарків соцтабору випускав румунський завод DAC. Фото: відкриті джерела

Будуть, легкі, середні, важкі і мегаважкі вантажівки

Відтак бренд почав пропонувати вантажівки своїм логотипом. Перше повідомлення про це з двома фото машин з'явилося на Linkedin-сторінці виробника Autovehicule DAC S.A. Подано там також й перші відеосюжети.

В номенклатурі на сайті виробника прописані дистриб'юторські вантажівки з повною масою від 7,5 до 18 тонн, а також дуже важкі кар'єрні самоскиди, до 90 тонн, призначені для використання на технологічних дорогах, тобто без виїзду на дороги загального користування.

Читайте також Чим для водіїв китайські "кар’єристи" Shahtuisk кращі за білоруські БєлАзи

Румунські "китайці" будуть електричними

Тут є одна цікава деталь: вантажівки усіх розмірних груп, у т.ч. гірничі самоскиди, будуть доступні з акумуляторним живленням. Для прикладу в мережу проникли світлини електричного кар'єрного 90-тонного самоскида DAC 90TEF, якого раніше в продуктовій лінійці не було.

Бренд DAC викуплено, з китайцями погоджено

Румунський власник бізнесу придбав права на бренд DAC і вирішив продавати під ним китайські вантажівки, зібрані в Румунії з попередньо виготовлених компонентів.

Читайте також В якому кар'єрі вантажівки 6 років цілодобово їздять без людей?

Через це "кар'єрист" DAC 90TEF має повну схожість з 90-тонним за вантажністю китайським самоскидом Know-How NKE90. Він повторює не тільки риси кабіни, кузова, але й кольористику деяких версій, хоча останнім часом фарбування у китайців доволі широке за гамою кольорів. Збережено й основні технічні характеристики.

Масивний козирок над кабіною має вберегти водія від розсипу породи під час завантаження. Фото: DAC

Менеджери з попитом на вантажівки заглянули трохи вперед

Хід зроблено сміливий, але доволі перспективний, бо ж на європейському виробничому майданчику ніша 90-кар'єрних самоскидів практично вільна.

Читайте також Як українська тендітна жінка керує кар'єрним самоскидом

Привабливості додало й те, що новий-старий бренд уже засвітився з відеосюжетом кар'єрного самоскида DAC 90TEF (див. відео внизу).

Попри те, що це машина для технологічних доріг в межах гірничої розробки, самоскид помічено на дорозі загального користування в момент перегону на промислову зону гірничого видобування.