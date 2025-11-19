Які сідлові тягачі купували українські перевізники у жовтні

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували реєстрації сідлових тягачів у жовтні 2025 року й визначили найпопулярніші моделі в сегментах нових, вживаних імпортованих і внутрішніх перепродажів. На ці дані ми спираємося у цьому матеріалі.

Скільки тягачів купили та як змінюється ринок

За жовтень українські перевізники придбали 1491 сідловий тягач — новий або вживаний. Це трохи менше, ніж торік восени, але помітно більше, ніж у вересні. Ринок показав майже класичну ситуацію: восени активність перевізників зростає, особливо у сегменті імпорту вживаної техніки.

Структура проста й прогнозована: майже 90% тягачів — це машини з пробігом. Внутрішні перепродажі залишаються найбільшим сегментом, а частка нових тягачів зросла до десятої частини ринку.

Внутрішні продажі додали понад три відсотки місяць до місяця. Імпорт уживаних теж виріс — майже на п’яту частину, хоча до рівня минулого року не дотягнув. А от нові тягачі показали найбільший приріст, одразу понад 70%, — здебільшого завдяки постачанню нових Volvo FH.

Що купують усередині країни

Внутрішній ринок тягачів у жовтні був стабільним і передбачуваним. На першому місці з величезним відривом — DAF XF. Цю модель недарма називають «народним тягачем»: простота в експлуатації, доступні запчастини, витривалість і зрозуміла вартість володіння роблять її очевидним вибором для більшості українських перевізників.

У топі також традиційні німецькі важковаговики — MAN TGX та Mercedes-Benz Actros. Їх беруть ті, хто хоче трохи більше комфорту й технологій, хоча на вторинному ринку вони часто дорожчі.

Шведська пара Volvo FH і Scania R-series зберігає власну нішу — це тягачі для далеких маршрутів, які водії називають «домом на колесах». Вони менш доступні, але у своїй категорії фактично поза конкуренцією.

Цікаво, що у десятці досі тримаються справжні «старожили», зокрема Renault Magnum. Модель вже давно не молода, але її унікальна кабіна з рівною підлогою досі має власну аудиторію. Renault Premium та DAF CF заповнюють простір доступних робочих машин для регіональних перевезень — тих, для кого головними критеріями є невисокий поріг входу та дешеве обслуговування.

Що купують з-за кордону

Імпортовані вживані тягачі — це сегмент, який найбільш чутливо реагує на попит. Після того, як у вересні MAN TGX та DAF XF поділили перше місце, цього разу першість упевнено захопив MAN. DAF злегка відстав, але зберіг міцні позиції.

Scania R-series та Volvo FH традиційно тримаються у верхній частині рейтингу. Перевізники готові платити більше саме за них, бо це машини, що найкраще поводяться на міжнародних рейсах.

Цікава деталь: у десятку ввійшли новіші моделі, зокрема Renault T-series. Це свідчить про плавний перехід ринку до більш сучасних машин і підвищення вимог до віку та технічного стану тягачів, які купують в Європі.

Хто лідирує серед нових тягачів

Ринок нових тягачів у жовтні виглядав дуже контрастно — але й дуже показово. Лідер один: Volvo FH. Його частка була такою великою, що модель сформувала майже половину всіх поставок нової техніки. Це демонструє, що великі компанії продовжують інвестувати у сучасний парк і роблять вибір на користь максимального комфорту, економічності та надійності.

На другому місці — Iveco S-Way, який кілька місяців поспіль був фаворитом. Далі — Scania R-series. Картина говорить про те, що перевізники не обмежуються одним варіантом — вони порівнюють пропозиції й обирають найкращі умови фінансування, сервіс і гарантійні програми.

Що це означає для ринку

Аналітики відзначають, що ринок тягачів кілька місяців поспіль рухається у бік зростання. Це добрий знак, адже вантажні перевезення — один із ключових індикаторів активності економіки.

Цікаво й те, що нові Volvo FH не були одним великим корпоративним замовленням: вони розійшлися між різними регіонами й різними компаніями. Найбільша група — 13 машин, далі 12, 7 і ще менші партії. Це означає, що парк оновлюють не тільки лідери ринку, а й середні компанії, які готові інвестувати в якісну та сучасну техніку.

Головне питання — чи збережеться тенденція зростання у наступні місяці. Але поки що ринок виглядає впевнено й демонструє рівномірну активність в усіх підсегментах.