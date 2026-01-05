Какие сегменты авторынка Украины выросли за 2025 год: инфографика

Украинцы в 2025 году покупали много новых и "свежепригнанных" легковушек, существенно нарастили темпы покупки электромобилей, и еще "прокачали" сегмент мотоциклов. А что в других сегментах? Специалисты Института исследований авторынка подготовили инфографику.

Кстати сколько новых авто приобрели в 2025 году

Рассмотрим каждый из сегментов по трем основным показателям - объем первых регистраций новых транспортных средств, количество регистраций импортируемых ТС с пробегом, и итог сделок купли-продажи, зарегистрированных официально на внутреннем рынке.

Легковые автомобили

В этой крупнейшей части украинского авторынка в плюсе торги новыми легковушками и объемы импорта. Уменьшилось число сделок на внутреннем рынке. Однако фактически произошло некоторое балансирование между этими подсегментами, из-за ажиотажа на электромобили, который стремительно рос до конца прошлого года, и именно благодаря этому получилась картина, которую мы видим на слайде.

Что касается самих электромобилей, о которых было столько сказано в прошлом году, и объемы которых включены на слайд, что выше, то здесь есть несколько рекордов. Суммарное пополнение парка в 2025 году больше, чем в любой из предыдущих лет, впервые пересекло отметку в 100 тыс. ТС в год. Интересно, что только в декабре прибыло 31 тыс. электромобилей, что больше чем с 2012 по 2022 годы суммарно.



Но самое важное - эти рекорды, скорее всего, теперь долго будут пылиться на стендах с кубками, ведь НДС на их импорт таки вернулся, с подачей электроэнергии ситуация непростая, цены за кВт на публичных ЭЗС выросли, курс доллара/евро тоже потихоньку сунется. Поэтому сейчас говорим о рекордах, потому что есть основания, а дальше - наверное только через несколько лет мы снова сможем написать "побит рекорд декабря-2025 года, ввезено более 31 тыс. электроавто"..

Рынок мотоциклов

Сегмент, который вроде и не слишком заметен, однако единственный, где преобладают новые машины (если говорить только о моторных ТС, без прицепов), и который уверенно растет из года в год. Причем люди покупают мототранспорт собственно как транспорт, а не байк для выходного дня. Это китайские или индийские изделия, с моторами 125-250 куб. см, сугубо для замены "маршруток" на короткие дистанции. Есть и байки для фана, однако их единицы, преобладает потребность в мобильности, а не в развлечениях или спорте.

Рынок LCV

В сегменте фургонов и бусов (LCV) имеем заметное уменьшение интереса к новым машинам, на 10%, рост импорта подержанных на 18%, и существенное снижение объемов на внутреннем рынке - аж на 52%. То есть транспорт, что уже использовался как коммерческий в Украине, не сильно спешат продавать, и не слишком охотно покупают. А еще это признак того, что от перевозчиков и малого бизнеса уменьшился общий спрос на авто группы LCV.

Грузовые авто

В этом разделе мы подведем итоги для всех грузовиков с полной массой более 3,5 тонн, включая седельные тягачи. И здесь имеем набор из трех минусов: заняли все подсегменты этой части авторынка. Меньше, на 23% (по сравнению с 2024 годом) куплено новых грузовиков, на 31% "свежепригнанных", и на 42% меньше заключено сделок купли-продажи на "вторичке". Сегмент уверенно стагнирует, и это, напомним, не причина, а следствие.

Автобусы

В этом сегменте видим увеличение интереса перевозчиков к новым машинам (на 15%) - здесь свое влияние имеет закупка машин местного производства для городских или междугородних перевозок, реже - покупка новых автобусов международными перевозчиками.

На 32% вырос импорт автобусов с пробегом, зато на 36% просели внутренние перепродажи. Поэтому имеем тренд на обновление парка пассажирских машин, но застой с торгами теми, что уже имеют регистрацию в Украине. Суммарно же куплено автобусов на 1833 единицы меньше, чем в 2024. То есть, еще одна часть коммерческого транспорта со знаком минус.