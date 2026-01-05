Які сегменти авторинку України виросли за 2025 рік: інфографіка

Українці в 2025 році купували багато нових та «свіжопригнаних» легковиків, істотно наростили темпи купівлі електромобілів, і ще «прокачали» сегмент мотоциклів. А що у інших сегментах? Фахівці Інституту досліджень авторинку підготували інфографіку.

До речі скільки нових авто придбали в 2025 році

Розглянемо кожен з сегментів за трьома основними показниками — обсяг перших реєстрацій нових транспортних засобів, кількість реєстрацій імпортованих ТЗ з пробігом, та підсумок угод купівлі-продажу, зареєстрованих офіційно на внутрішньому ринку.

Легкові автомобілі

У цій найбільшій частині українського авторинку у плюсі торги новими легковиками та обсяги імпорту. Зменшилося число угод на внутрішньому ринку. Проте фактично відбулося деяке балансування між цими підсегментами, через ажіотаж на електромобілі, який стрімко зростав до кінця минулого року, і саме завдяки цьому вийшла картина, яку ми бачимо на слайді.

Щодо самих електромобілів, про які було стільки сказано торік, і обсяги яких включені на слайд, що вище, то тут є кілька рекордів. Сумарне поповнення парку у 2025 році більше, ніж у будь-який з попередніх років, вперше перетнуло позначку у 100 тис. ТЗ в рік. Цікаво, що лише у грудні прибуло 31 тис. електромобілів, що більше ніж з 2012 по 2022 роки сумарно.



Але найважливіше — ці рекорди, скоріш за все, тепер довго припадатимуть пилом на стендах з кубками, адже ПДВ на їхній імпорт таки повернувся, з подачею електроенергії ситуація непроста, ціни за кВт на публічних ЕЗС зросли, курс долара/євро теж потиху сунеться. Тож зараз говоримо про рекорди, бо є підстави, а далі — напевно лише через кілька років ми знову зможемо написати "побито рекорд грудня-2025 року, ввезено понад 31 тис. електроавто"…

Також цікаво десятки брендів китайських авто на межі краху

Ринок мотоциклів

Сегмент, який ніби й не надто помітний, однак єдиний, де переважають нові машини (якщо говорити лише про моторні ТЗ, без причепів), і який впевнено зростає з року в рік. Причому люди купують мототранспорт власне як транспорт, а не байк для вихідного дня. Це китайські або індійські вироби, з моторами 125-250 куб. см, суто для заміни «маршруток» на короткі дистанції. Є й байки для фану, проте їх одиниці, переважає потреба у мобільності, а не у розвагах чи спорті.

Ринок LCV

У сегменті фургонів та бусів (LCV) маємо помітне зменшення інтересу до нових машин, на 10%, зростання імпорту вживаних на 18%, та істотне зниження обсягів на внутрішньому ринку — аж на 52%. Тобто транспорт, що вже використовувався як комерційний в Україні, не сильно поспішають продавати, і не надто охоче купують. А ще це ознака того, що від перевізників та малого бізнесу зменшився загальний попит на авто групи LCV.

Також цікаво жителі Київщини їздитимуть на паризьких автобусах

Вантажні авто

У цьому розділі ми підіб’ємо підсумки для всіх вантажівок з повною масою понад 3,5 тонни, включно з сідловими тягачами. І тут маємо набір з трьох мінусів: посіли усі підсегменти цієї частини авторинку. Менше, на 23% (у порівнянні з 2024 роком) куплено нових вантажівок, на 31% «свіжопригнаних», та на 42% менше укладено угод купівлі продажів на «вторинці». Сегмент впевнено стагнує, і це, нагадаємо, не причина, а наслідок.

Автобуси

У цьому сегменті бачимо збільшення інтересу перевізників до нових машин (на 15%) - тут свій вплив має закупка машин місцевого виробництва для міських чи міжміських перевезень, рідше - купівля нових автобусів міжнародними перевізниками.

На 32% зріс імпорт автобусів з пробігом, натомість на 36% просіли внутрішні перепродажі. Тож маємо тренд на оновлення парку пасажирських машин, але застій з торгами тими, що вже мають реєстрацію в Україні. Сумарно ж куплено автобусів на 1833 одиниці менше, ніж у 2024. Тобто, ще одна частина комерційного транспорту зі знаком мінус.