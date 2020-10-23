Несмотря на то, что парковщики в столице вне закона, в самых "людных" местах они работают и имеют собственные тарифы.

В Киеве оплатить услуги парковки можно только безналичным методом – через паркоматы, абонементные талоны или с помощью смартфона. Парковщики на улицах незаконны.

Инспекция по парковке имеет право лишь штрафовать, но не брать деньги за стоянку. В то же время в местах наибольшего скопления автомобилей в центре Киева до сих пор работают так называемые “черные” парковщики, которые помогают водителям найти место (часто под запрещающим знаком), поставить машину и выехать со стоянки. За эти услуги они берут деньги – 10 гривен за "5 минут" – 30 гривен за час и 50 – за рабочий день. Конечно, никаких квитанций не выдают.

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При этом если авто стоит с нарушениями правил дорожного движения, его могут забрать на штрафстоянку эвакуаторы. И тогда платить придется не менее 2000 гривен. Разумеется, что в таком случае "парковщики" умывают руки.

Как проходит незаконная парковка вблизи "Арена-Сити" в Киеве – смотрите на видео:

Напомним, что в Киеве установили несколько тысяч антипарковочных столбиков.