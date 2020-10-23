Незважаючи на те, що паркувальники в столиці поза законом, на найбільш "людних" місцях вони працюють і мають власні тарифи.

В Києві сплатити за послуги паркування можна лише безготівковим методом – через паркомати, абонементні талони чи за допомогою смартфона. Паркувальники на вулицях незаконні.

Інспекція з паркування має право лише штрафувати, але не брати гроші за стоянку. Водночас в місцях найбільшої присутності автомобілів в центрі Києва досі працюють так звані “чорні” паркувальники, які допомагають водіям знайти місце (часто під заборонним знаком), поставити машину та виїхати зі стоянки. За ці послуги вони беруть гроші – 10 гривень за "5 хвилин", 30 гривень – за годину та 50 – за робочий день. Звісно, ніяких квитанцій не видають.

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При цьому якщо авто стоїть з порушеннями правил дорожнього руху, його можуть забрати на штрафмайданчик евакуатори. І тоді платити доведеться не менше 2000 гривень. Звичайно, що в такому випадку "паркувальники" вмивають руки.

Як проходить незаконне паркування поблизу "Арена-Сіті" в Києві – дивіться на відео:

Нагадаємо, що у Києві встановили кілька тисяч антипаркувальних стовпчиків.