В Украине в очередной раз решили собирать внедорожники, ведь потребность в таких машинах очень большая.

За изготовление автомобилей высокой проходимости группы типа пикап планирует взяться автобусный завод Ataman в Черкассах.

За основу сборки возьмут машинокомплекты пикапа Isuzu D-Max, ведь Ataman имеет налаженные партнерские отношения с японским производителем: автобусы этого бренда выпускаются именно на шасси Isuzu, их локализация доведена до 67%.

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Правда, это только намерения. Отечественный автопром уже не раз начинал подобные проекты, но развития они не получили. За всю историю автомобилестроения Украина имела только одно предприятие, где не собирались, а производились полноприводные легковые машины. Это был завод в Луцке с конвейерным производством знаменитых автомобилей ЛуАЗ.

ЛуАЗ

В Луцке выпускались легендарные "Волынянки" ЛуАЗ-969, -969М. Они были популярны не только в тогдашнем СССР, но и за рубежом. Большим спросом эти автомобили пользовались у жителей горных стран.

Украина, Крым, плато Караби: "Волынянки" в горной местности имели неоспоримые преимущества, а на ралли-рейдах они легко обходили российские УАЗы, "Нивы", а также "японцев" и других "иностранцев". Фото: Валентин Ожго

Вооруженные силы СССР также имели большую потребность в этих машинах, что по проходимости были даже лучше ГАЗ-69 и УАЗ-469. Луцкий завод также был единственным поставщиком транспортера переднего края, который шел под индексом ТПК ЛуАЗ-967. Этот полноприводный внедорожник-амфибия мог даже вплавь преодолевать водоемы. Кое-где в боевых подразделениях украинских Сил обороны еще есть такие машины.

Отремонтированный в цехах "Житомироблэнерго" ТПК ЛуАЗ-967 в августе передали подшефной бригаде. Фото: Алексей Шекета

Какие внедорожники и кто их собирал в Украине:

УАЗ-469

Кременчугский КрАСЗ;

Луцкий автозавод ЛуАЗ;

Краснодонский "Автоагрегат";.

ВАЗ-2121 "Нива"

Луцкий автозавод ЛуАЗ;

Киевский авторемонтный завод КАРЗ №5;

Кременчугский автосборочный завод;

Запорожский автомобилестроительный завод;

Черкасский автозавод;

TATA (Индия)

корпорация ТАСКО (Safari, Sumo, Telcoline);

Дозор-А

Харьковское конструкторское бюро машиностроения;

Ssang Yong (Корея)

Кременчугский автосборочный завод КрАСЗ;

Great Wall

Кременчугский автосборочный завод КрАСЗ;

Богдан-2351 (на шасси Great Wall Wingle 5)

корпорация "Богдан Моторс";

Барс-6 (на шасси Kia KM450)

корпорация "Богдан" совместно с НПО "Практика".

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Как видим, попыток было много, но это все довоенные попытки, когда потребность во внедорожниках была мизерной, а ценники на них стояли заоблачные. Сейчас ситуация изменились. Потребность во внедорожниках растет чуть ли не каждый день. Если украинские производители возьмутся за изготовление джипов для нужд армии, это может изменить ситуацию в обеспечении транспорта на фронте.