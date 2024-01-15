В Україні в черговий раз вирішили складати позашляховики, адже потреба в таких машинах дуже велика.

За виготовлення автомобілів високої прохідності групи типу пікап планує взятися автобусний завод Ataman у Черкасах.

За основу складання візьмуть машинокомплекти пікапа Isuzu D-Max, адже Ataman має налагоджені партнерські стосунки з японським виробником: автобуси цього бренду випускаються саме на шасі Isuzu, їх локалізація доведена до 67%.

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Щоправда, це тільки наміри. Вітчизняний автопром уже не раз розпочинав подібні проєкти, але розвитку вони не мали. За всю історію автомобілебудування Україна мала лише одне підприємство, де не збиралися, а вироблялися повнопривідні легкові машини. Це був завод у Луцьку з конвеєрним виробництвом знаменитих автомобілів ЛуАЗ.

ЛуАЗ

У Луцьку випускалися легендарні "Волинянки" ЛуАЗ-969, -969М. Вони були популярні не тільки у тодішньому СРСР, але й за кордоном. Великим попитом ці автомобілі користувалися у жителів гірських країн.

Україна, Крим, плато Карабі: "Волинянки" в гірській місцевості мали незаперечні переваги, а на ралі-рейдах вони легко обходили російські УАЗи, "Ниви", а також "японців" та інших "іноземців". Фото: Валентин Ожго

Збройні сили СРСР також мали велику потребу в цих машинах, що за прохідністю були навіть кращі за ГАЗ-69 та УАЗ-469. Луцький завод також був єдиним постачальником транспортера переднього краю, що йшов під індексом ТПК ЛуАЗ-967. Цей повнопривідний позашляховик-амфібія міг навіть вплав долати водойми. Подекуди у бойових підрозділах українських Сил оборони ще є такі машини.

Відремонтований в цехах “Житомироблернерго” ТПК ЛуАЗ-967 у серпні передано підшефній бригаді. Фото: Олексій Шекета

Які позашляховики і хто їх збирав в Україні:

УАЗ-469

Кременчуцький КрАСЗ;

Луцький ЛуАЗ;

Краснодонський "Автоагрегат";.

ВАЗ-2121"Нива"

Луцький автозавод ЛуАЗ;

Київський авторемонтний завод КАРЗ №5;

Кременчуцький автоскладальний завод;

Запорізький автомобілебудівний завод;

Черкаський автозавод;

TATA (Індія)

корпорація ТАСКО (Safari, Sumo, Telcoline);

Дозор-А

Харківське конструкторське бюро машинобудування;

Ssang Yong (Корея)

Кременчуцький автоскладальний завод КрАСЗ;

Great Wall

Кременчуцький автоскладальний завод КрАСЗ;

Богдан-2351 (на шасі Great Wall Wingle 5)

корпорація «Богдан Моторс»;

Барс-6 (на шасі Kia KM450)

корпорація «Богдан» спільно з НВО «Практика».

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Як бачимо, спроб було багато, але то все довоєнні намагання, коли потреба у позашляховиках була мізерною, а цінники на них стояли захмарні. Нині ситуація змінилися. Потреба в позашляховиках зростає чи не щодень. Якщо українські виробники візьмуться за виготовлення джипів для потреб армії, це може змінити ситуацію у забезпеченні транспорту на фронті.