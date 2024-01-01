Победителя в одном из традиционных разделов деловой программы выставки IAA 2024 в Ганновере определяли журналисты. Наибольшее количество баллов набрал eActros 600, за который отдано 88 голосов.

Аккумуляторный автомобиль тяжелого класса (BEV) немецкого производителя обошел ближайшего конкурента в этой конкурсной программе Volvo, который выставил свою Aero с электрическим силовым агрегатом.

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За титул лучшего из группы аккумуляторной техники также соревновались Iveco S-eWay, MAN eTGX, Renault Trucks T E-Tech, а из дизельного сегмента – Ford Trucks F-Line, MAN D30 Power Lion и Volvo FH Aero.

Однако большинством голосов редакторы и журналисты из 24 самых влиятельных европейских журналов о грузовиках отдали предпочтение Mercedes-Benz Trucks eActros 600. Престижная награда в День прессы вручена генеральному директору Mercedes-Benz Trucks Карин Радстрем.

Каждый, кто заправится на любой АЗК AMIC ENERGY бензином или дизельным топливом, приобщается к помощи ВСУ в рамках благотворительной инициативы "MAVIC от AMIC". В рамках данного проекта компания перечисляет 5 гривен с каждого топливного чека на закупку сотни дронов DJI MAVIC 3 (различных вариаций) для ВСУ. Рекламная информация

Согласно правилам Международного грузовика года (IToY), ежегодная награда присуждается грузовику, выпущенному в течение предыдущих 12 месяцев, который делает наиболее значительный вклад в эффективность автомобильного транспорта.

Оценка базируется на ряде важных критериев, включая технологические инновации, комфорт, безопасность, управляемость, энергоэффективность, экологический след и общую стоимость владения (TCO).

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За всю историю конкурса, начиная с 1977 года, это уже второй случай, когда электрический грузовик выиграл награду "Международный грузовик года".

Здесь есть интересная деталь: пять из семи транспортных средств нынешнего шорт-листа ITOY были моделями с электрическим аккумулятором и нулевыми выбросами выхлопной трубы. Это признак того, что энергетический переход набирает обороты среди производителей грузовиков и привлекает интерес европейских транспортных операторов.

Члены жюри IToY, участвовавшие в более чем 15 000-километровом европейском тестовом туре eActros 600 2024, высоко оценили усовершенствованную аэродинамику ProCabin. Они оценили мощность трансмиссии, основанной на двойных электродвигателях мощностью 400 кВт на электрической оси и трех блоках аккумуляторов LFP по 207 кВт-ч каждая.

Этот силовой агрегат обеспечивает плавное ускорение с тремя различными программами вождения в тихой рабочей среде без вибрации. "Грузовик года" мощностью более 600 кВт-ч в составе 40-тонного автопоезда может проехать более 500 километров без промежуточной подзарядки.

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"Mercedes-Benz Trucks изначально разработали eActros 600 как электрический грузовик. Это решение позволило вывести на дороги современный BEV, способный выполнять широкий спектр долгосрочных миссий", – подчеркнул председатель жюри Международного грузовика года Джаненрико Гриффини в выступлении на торжествах.

За несколько часов до торжественной вечеринки генеральный директор Mercedes-Benz Trucks Карин Радстрем и менеджмент компании провели большую пресс-конференцию (см. видео внизу).