Яку вантажівку визнали кращою в Європі: підсумки конкурсу

Переможця в одному з традиційних розділів ділової програми виставки IAA 2024 у Ганновері визначали журналісти. Найбільшу кількість балів набрав eActros 600, за якого віддано 88 голосів.

Акумуляторний автомобіль важкого класу (BEV) німецького виробника обійшов найближчого конкурента у цій конкурсній програмі Volvo, який виставив свою Aero з електричним силовим агрегатом.

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За титул найкращого з групи акумуляторної техніки також змагалися Iveco S-eWay, MAN eTGX, Renault Trucks T E-Tech, а з дизельного сегменту – Ford Trucks F-Line, MAN D30 Power Lion та Volvo FH Aero.

Однак більшістю голосів редактори та журналісти з 24 найвпливовіших європейських журналів про вантажівки надали перевагу Mercedes-Benz Trucks eActros 600. Престижну нагороду у День преси вручено генеральному директору Mercedes-Benz Trucks Карін Радстрем.

Кожен, хто заправиться на будь-якій АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, долучається до допомоги ЗСУ у межах благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC». В рамках даного проєкту компанія перераховує 5 гривень з кожного паливного чека на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ. Рекламна інформація

Згідно з правилами Міжнародної вантажівки року (IToY), щорічна нагорода присуджується вантажівці, випущеній протягом попередніх 12 місяців, яка робить найбільш значний внесок в ефективність автомобільного транспорту.

Оцінка базується на низці важливих критеріїв, включаючи технологічні інновації, комфорт, безпеку, керованість, енергоефективність, екологічний слід і загальну вартість володіння (TCO).

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За всю історію конкурсу, починаючи з 1977 року, це вже другий випадок, коли електрична вантажівка виграла нагороду "Міжнародна вантажівка року".

Тут є цікава деталь: п’ять із семи транспортних засобів цьогорічного шорт-листа ITOY були моделями з електричним акумулятором і нульовими викидами вихлопної труби. Це ознака того, що енергетичний перехід набирає обертів серед виробників вантажівок і привертає інтерес європейських транспортних операторів.

Члени жюрі IToY, котрі брали участь у більш ніж 15 000-кілометровому європейському тестовому турі eActros 600 2024, високо оцінили вдосконалену аеродинаміку ProCabin. Вони оцінили потужність трансмісії, заснованої на подвійних електродвигунах потужністю 400 кВт на електричній осі та трьох блоках акумуляторів LFP по 207 кВт-год кожна.

Цей силовий агрегат забезпечує плавне прискорення з трьома різними програмами водіння в тихому робочому середовищі без вібрації. "Вантажівка року" потужністю понад 600 кВт-год у складі 40-тонного автопоїзда може проїхати понад 500 кілометрів без проміжної підзарядки.

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"Mercedes-Benz Trucks від самого початку розробили eActros 600 як електричну вантажівку. Це рішення дозволило вивести на дороги найсучасніший BEV, здатний виконувати широкий спектр довгострокових місій", – підкреслив голова журі Міжнародної вантажівки року Джаненріко Гріффіні у виступі на урочистостях.

За кілька годин до урочистої вечірки генеральний директор Mercedes-Benz Trucks Карін Радстрем та менеджмент компанії провели велику пресконференцію (див. відео внизу).