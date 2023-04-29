Даже тот, у кого бюджет для покупки машины всего $1000, хочет приобрести надежный автомобиль. Получится ли у него? "Авто 24" искал недорогую машину, которая бы не подводила водителя в дороге.

Прежде всего, позвольте напомнить, что надежный автомобиль – это тот, который не ломается неожиданно для водителя. А не тот, что служит человеку всю его жизнь, и он от первого до последнего дня его чинит, регулирует и ремонтирует. С другой стороны, понятие "дешевый" у всех автомобилистов разное, да и ценовых сегментов на авторынке немало.

С точки зрения инженера, безотказной может быть и дешевая машина. Ведь цену транспортное средство теряет не только из-за износа агрегатов, но и других факторов – возраста, морального устаревания, потери товарного вида. Так к каким именно машинам можно приложить эту теорию?

Надежность немолодого автомобиля во многом зависит от качества его обслуживания и ремонтов. Это следует учитывать при выборе машины.

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Из чего складывается надежность

Прежде всего, надежный автомобиль должен быть таковым спроектирован и произведён. Во-вторых, машина не должна иметь большой пробег, то есть не быть изношенной. В-третьих, она должна быть ухожена – то есть, отрегулирована и заправлена соответствующими горюче-смазочными материалами. Последнее обстоятельство зависит от действующего владельца, первые два покупатель подержанного авто исправить уже не сможет.

Какие машины надежны с рождения

Среди тех машин, которые сегодня в Украине могут считаться недорогими, достаточную первоначальную надежность имели следующие:

ЗАЗ "Славута" (1999 – 2011 гг.)

Несмотря на скептическое отношение к ней большинства нынешних автомобилистов, ЗАЗ-1103 сходила с конвейера вполне адекватным изделием. Первых владельцев тогда могли огорчать лишь некоторые мелочные отказы – в частности, стеклоподъемников и насоса омывателя.

Вопреки всему "Славута" и сегодня вполне может считаться надежным автомобилем – если удастся найти ухоженный первым владельцем экземпляр.

Сегодня "Славуты" в хорошем состоянии еще попадаются в продаже, нужно будет только приготовить не менее $1000 и не упустить удачный вариант;

Daewoo/ЗАЗ Lanos (1998 – 2017 гг.)

Корейцы создали по-настоящему удачный автомобиль, лучшие качества которого в целом сохранились и при переносе производства в Польшу, а впоследствии и в Украину. В продаже можно одновременно увидеть около 2000 “Ланосов”, поэтому выбрать есть из чего.

Lanos не зря уже второй десяток лет занимает первые строчки в рейтингах продаж: машина надежна благодаря удачной конструкции и качеству сборки.

Показательно, что многие такие машины покупались в качестве семейных, и часть их эксплуатировалась бережно и содержалась с любовью. Тем более что неграмотным обслуживанием эту простенькую модель "убить" было трудно. Хорошо сохранившийся и не старый годами Lanos стоит сегодня от $2500–3000.

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Renault Logan/Sandero (с 2004 г.)

Концептуально машина даже проще Lanos’а, потому что первоначально задумывалась как максимально простой и дешевый транспорт для небогатых стран. Таковой она и получилась, причем имеет более удобный салон и хорошо приспособлена для неровных дорог.

Sandero – наименее распространенная в Украине версия Renault Logan. Хэтчбек перенял все достоинства седана, за исключением разве что объема багажника.

Предложение "Логанов" обоих поколений огромно, причем на рынок положительно повлияли в большом количестве завезенные из Европы хэтчбеки Sandero – которые, однако, обычно имеют большой реальный пробег и, соответственно, меньшую надежность. Особой разницы в цене двух типов кузовов нет, просят за хорошие экземпляры от $2800–3000.

Renault Megane (2002 – 2009 гг.)

Пожалуй, "Меганы" второго поколения можно считать дешевыми, но еще не считать полностью изношенными. Автомобиль правильно сконструирован и лишен слишком сложных систем. Он не нуждается в каком-то особо хитром сервисе, поэтому его трудно "убить" обслуживанием вне СТО "официалов".

Из пяти типов кузова Renault Megane седан – из менее распространенных. Но это комфортный автомобиль, как правило, с хорошим запасом ресурса.

И не бойтесь особо универсалов – под интенсивную эксплуатацию в коммерческих целях первые владельцы их не покупали. Тем более что это самый распространенный тип кузова среди завезенных в Украину машин этой модели. Экземпляры, от которых можно ожидать надежности, стоят от $3500 – 4000.

Peugeot 301 / Citroen C-Elysse

Несмотря на слухи о ненадежности "французов", эти машины их опровергают, поскольку были спроектированы для рынков небогатых стран. Их создавали для эксплуатации в различных климатических условиях – от песков Африки до ледников Норвегии, при этом использовали проверенные годами решения в механике и выносливые материалы в салоне.

Эти машины имеют долгий срок пребывания на конвейере, так что и "детских болячек" мало. Если взять экземпляр не из такси или проката, с надежным дизельным или атмосферным бензиновым двигателем, то такая машина будет безотказно служить еще много лет даже при нынешнем пробеге в несколько сот тысяч км. Правда салон после такого пробега выглядит уже изношенным, однако кузов без ДТП не гниет. Стоят такие машины в Украине $5000–11000.

Какой автомобиль ненадежен?

Не может быть надежным автомобиль с реальным пробегом более 200 – 300 тыс. км (в зависимости от бренда). При этом на машинах старше 3 – 5 лет с большой осторожностью относитесь к показаниям одометра;

С неаккуратным подкапотным пространством и экстерьером. Во-первых, только агрегаты, отработавшие несколько сот тысяч км, теряют первоначальный вид. Во-вторых, если владелец не ухаживал за машиной, она не может быть в хорошем состоянии;

С ценой гораздо ниже рыночной. Видимо, продавец знает, что в машине есть узел, который дорабатывает последние дни, и спешит избавиться от нее.

Машина, сменившая 3-4 владельцев, причем нескольких – за последние год-два. Если люди быстро избавляются от машины, значит, в техническом плане с ней что-то не так.

Рекомендация "Авто 24"

Надеемся, вы поняли, что надежность не бывает отдельно от других категорий эксплуатации – обслуживания, возраста и пробега. Поэтому и при выборе надежной (как вам кажется) машины нужно учитывать все три фактора. Хотя начинать надо с выбора модели, ведь надежность должна быть заложена в машину на заводе.

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