Чтобы найти места ремонта на кузове автомобиля, используют толщиномер – прибор, которым замеряют слой лакокрасочного покрытия автомобиля. А что он, собственно, намеряет и что расскажут полученные цифры?

В этой статье будет много скучных цифр, поэтому настройтесь на нужную волну или перейдите на другие материалы "Авто 24" на кузовную тему. Правда, если вы разберетесь с этой "математикой", вы увидите всю ее логику, красоту и пользу. По крайней мере, в плане выбора беспроблемного автомобиля.

Прежде чем применять толщиномер при подборе автомобиля для покупки, потренируйтесь хорошенько в замерах на собственной машине.

Заводское лакокрасочное покрытие на современных авто обычно имеет дифференцированную толщину. Которая зависит от детали кузова и даже от ее зоны.

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Крыша

Начните замеры с крыши. Эта часть наименее подвержена повреждениям, то есть наибольшая вероятность, что здесь, как говорят знатоки, "все по заводу". В зависимости от марки и модели автомобиля, толщина ЛКП тут может быть разной. У некоторых "японцев" это может быть 80 – 100 мкм, у "американцев" нередко можно встретить показатель 200 мкм, но в среднем по рынку толщина будет 120 – 160 мкм. При этом важно, чтобы разница в различных зонах крыши была не более 30 – 40 мкм. От толщины покрытия на крыше можно отталкиваться при обмере всего кузова. Но есть зоны, где будут существенные отклонения.

Проемы дверей и стойки крыши

На этих узких плоскостях часто бывает заметно более тонкий слой – 80 – 90 мкм, и это нормально. Но пусть такой показатель в водной точке вас не успокаивает, проемы дверей и стойки крыши нужно мерить в нескольких местах. Именно здесь рихтовщики часто врезают новую деталь, и эти места выдает толщина до 500 мкм. Эти зоны достаточно короткие, длиной всего несколько сантиметров.

Такую карту толщин своего авто составил владелец одного Renault Meganе. Правое заднее крыло явно когда-то получало повреждения.

Капот и багажник изнутри

Внутренние поверхности "непарадных" деталей автопроизводители сейчас не стесняются оставлять без лака. Краска здесь часто кажется матовой, не блестящей – на многих моделях это нормально. Соответственно, и толщиномер здесь покажет примерно на 50 – 60 мкм меньше по сравнению, скажем, с крыльями и крышей.

Капот и багажник снаружи

Толщина заводского ЛКП на этих деталях обычно или не отличается от крыши, или немного больше. Если здесь обнаружится слой тоньше, чем в среднем по кузову, будьте уверены: деталь перекрашена. Есть мастера, которые могут положить краску и лак так же экономно, как это делают роботы в покрасочном цехе автозавода. При этом деталь должна быть не рихтована, чтобы можно было обойтись без шпатлевки.

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Толщина как индикатор нового

С помощью толщиномера можно понять, новая или “бэушная” деталь была установлена на автомобиль при ремонте. Если новая, прибор покажет толщину около заводской, возможно немного больше, а может и меньше ее.

Площадь шпатлевки немаленькая, но если в толщину она не превышает 500 – 600 мкм, особой проблемы в этом нет.

Подержанная деталь, как правило, требует шпаклевания, хотя есть исключения. При большом желании владелец поврежденного автомобиля для ремонта может найти идеально ровную деталь б/у. Если ее зачистить до “белого металла”, то маляр на нее мог бы положить тонкий слой краски, как на новую деталь. Помеха такому ремонту – трудоемкая операция полной очистки металла от старых покрытий.

Несколько замечаний

Разброс толщины более 30 мкм на одной детали чаще всего говорит о том, что ее перекрасили. К примеру, дверь с отрихтированной и подкрашенной вмятиной демонстрирует толщину ЛФП 150 – 300 мкм.

Слой толщиной 500 – 1000 мкм говорит о том, что деталь была более-менее серьезно повреждена и отремонтирована, причем щедро использовалась шпатлевка.

Если замеры показывают 1000 – 2000 мкм, скорее всего, ремонт был не очень качественным: мастер не смог (или не захотел) убрать все неровности металла рихтовкой и выровнял рельеф шпатлевкой.

Если детали левого и правого борта существенно отличаются покрытием (разница свыше 30 – 40 мкм), значит, с одной стороны имело место повреждение и ремонт.

Добавление ко всей детали равномерной толщины 50 – 60 мкм по сравнению с соседними элементами или с аналогом на противоположной стороне говорит о дополнительном слое лака. Использованного для полного покрытия детали, отремонтированной после незначительного, локального повреждения.

Новую крышку багажника при ремонте решили не покупать, а идеально отрихтовать такую деталь тоже недешево. Поэтому – шпатлевка и 770 микрон на экране.

Рекомендация Авто 24

Толщиномер и выдаваемые им цифры не являются окончательной инстанцией при оценке кузова подержанного автомобиля. Это полезные данные для анализа, которому, однако, требуется дополнительная информация. Результаты замеров следует сопоставить с характеристиками лакокрасочного покрытия, типичными для автомобиля данной модели и желательно этого же года выпуска. Также будет очень полезно параллельно проследить историю конкретного экземпляра по базам данных полиции, страховых компаний и дилерской сети. Полученные данные позволят составить более-менее полную картину жизни машины, а если когда-то имело место ДТП, то и его характер.

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