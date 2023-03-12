Щоб виявити місця ремонту на кузові автомобіля, використовують товщиномір – прилад, яким заміряють шар лакофарбового покриття автомобіля. А що він, власне, має наміряти і що розкажуть отримані цифри?

У цій статті буде багато нудних цифр, тож приготуйтеся, або перейдіть на інші матеріали “Авто 24” на кузовну тему. Щоправда, якщо ви розберетесь з цією “математикою”, ви побачите всю її логіку, красу і користь. Принаймні, у плані вибору безпроблемного автомобіля.

Перш ніж застосовувати товщиномір при підборі автомобіля для покупки потренуйте гарненько у замірах на власній машині.

Заводське лакофарбове покриття на сучасних машинах здебільшого має диференційовану товщину. Яка залежить від деталі кузова і навіть від її зони.

Читайте також: Що може розповісти товщиномір

Дах

Розпочніть заміри з даху. Ця частина не часто має пошкодження, тобто найбільша імовірність, що тут, як кажуть знавці, “все по заводу”. В залежності від марки й моделі автомобіля, товщина може бути різною. У деяких “японців” це може бути 80 – 100 мкм, у “американців” нерідко можна зустріти показник 200 мкм, але в середньому по ринку товщина буде 120 – 160 мкм. При цьому важливо, щоб різниця в різних зонах даху була не більше 30 – 40 мкм. Якщо менше, то добре. Від товщини ЛФП на даху можна відштовхуватись при обмірі всього кузова. Але є зони, де будуть значні відхилення.

Прорізи дверей та стійки

На цих вузьких площинах часто буває помітно тонший шар – 80 – 90 мкм, це нормально. Але нехай такий показник в одній точці вас не заспокоює, прорізи дверей та стійки даху треба міряти у кількох місцях. Саме тут рихтувальники часто врізають нову деталь, і ці місця виказує товщина ЛФП аж до 500 мкм. Ці зони доволі короткі, довжиною лише кілька сантиметрів.

Таку карту товщин свого авто склав власник одного Renault Meganе. Праве заднє крило явно колись зазнавало пошкоджень.

Капот та багажник зсередини

Внутрішні поверхні “непарадних” деталей автовиробники зараз не соромляться залишати без лаку. Фарба тут часто здається матовою, не блискучою – на багатьох моделях це нормально. Відповідно, і товщиномір тут покаже приблизно на 50 – 60 мкм менше у порівнянні зі, скажімо, крилами чи дахом.

Капот та багажник ззовні

Товщина заводського ЛФП на цих деталях зазвичай не відрізняється від даху. Якщо тут трапиться шар тонший за середній по кузову, будьте певні: деталь перефарбована. Є майстри, які можуть вкласти фарбу і лак так економно, як це роблять роботи у фарбувальному цеху автозаводу. При цьому деталь має бути не рихтована, щоб можна було обійтися без шпаклювання.

Читайте також: Які машини мають оцинкований кузов

Товщина як індикатор нового

За допомогою товщиноміра можна зрозуміти, нова чи вживана деталь була встановлена на автомобіль при ремонті. Якщо деталь нова, прилад покаже товщину близько заводської, можливо трохи більше, а може й менше її.

Площа шпаклівки чималенька, але якщо у товщину вона не перевищує 500 – 600 мкм, особливої проблеми в цьому немає.

Вживана деталь, як правило, потребує шпаклювання, хоча є винятки. За великого бажання власник пошкодженого автомобіля для ремонту міг знайти ідеально рівну вживану деталь. Якщо її зачистити до “білого металу”, то маляр на неї теж міг покласти тонкий шар фарби, як на нову деталь. Перешкода такому ремонту – трудомістка операція повного очищення металу від старих покрить.

Кілька зауважень

Різниця товщини більше 30 мкм на одній деталі найчастіше говорить про те, що її перефарбовували. Наприклад, двері з відрихтованою і підфарбованою вм’ятиною демонструють товщину ЛФП 150 – 300 мкм.

Шар завтовшки 500 – 1000 мкм говорить про те, що деталь було серйозно пошкоджено і відремонтовано, причому використовувалася шпаклівка.

Якщо заміри показують 1000 – 2000 мкм, то швидше за все, ремонт був не дуже якісним: майстер не зміг (чи не захотів) прибрати усі нерівності металу рихтуванням і вирівняв рельєф шпаклівкою.

Якщо деталі лівого та правого борту суттєво відрізняються покриттям (різниця понад 30 – 40 мкм), це значить, з одного боку було пошкодження та ремонт.

Додавання до всієї деталі товщини 50 - 60 мкм у порівнянні з сусідніми елементами або з аналогом на протилежному боці говорять про додатковий шар лаку. Який використовують для повного покриття деталі, відремонтованої після незначного, локального пошкодження.

Нову кришку багажника при ремонті вирішили не купувати, але ідеально відрихтувати таку деталь теж недешево. Тому – шпаклівка і 770 мікрон на екрані.

Рекомендація Авто 24

Товщиномір та видані ним цифри – не остаточна інстанція при оцінці кузова вживаного автомобіля. Це корисні дані для аналізу, до якого, проте, потрібна додаткова інформація та певні дії. Результати замірів слід зіставити з характеристиками лакофарбового покриття, типовими для автомобіля даної моделі й бажано – даного року випуску. Також буде дуже корисним паралельно прослідкувати історію конкретного екземпляра за базами даних поліції, страхових компаній та дилерської мережі. Отримані дані дозволять скласти більш-менш повну картину “життя” машини, а якщо колись було ДТП, то і його характер.

Читайте також: Як пофарбувати авто балончиком за 130 доларів