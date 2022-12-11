Іржа на кузові – перший крок машини у небуття: ціни на зварювання та фарбування зараз такі, що всерйоз ремонтувати кузов часто немає сенсу. Тому в колах водіїв величезне значення надають оцинковці кузовного металу. Які машини мають оцинкований кузов і наскільки виправдана водійська віра в надійний захист гальваніки?

Далеко не все автовиробники відверто декларують факт, що їхні автомобілі мають оцинковані панелі кузова. Причини різні: деякі моделі насправді не оцинковані, а кузова деяких мають лише окремі оцинковані деталі. Цікаво, що деякі марки принципово уникають цинкування або уникали його у певний період.

Найстрашніша корозія – у закритих порожнинах кузова. Тому при односторонній оцинковці сталевого листа його “повертають” захищеним шаром всередину.

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Але найголовніше: корозійна стійкість кузова від наявності оцинковки напряму не залежить! Тому особливого сенсу приводити перелік моделей, які мають оцинковані деталі кузова, немає.

Чому оцинковка – не головне

Не всі машини з оцинкованим кузовом відрізняються довголіттям, і не всі моделі, кузови яких мають дурну славу, позбавлені цинку. Чому ж насправді автомобільні кузови “цинконезалежні”?

Є різні типи цинкування (гаряче, холодне, одно- та двостороннє), у тому числі не дуже стійкі;

Навіть найякісніше гальванічне покриття – і цинкове у тому числі – з роками старішає. І коли машина розміняла другий-третій десяток років, гарантувати її стійкість проти корозії не може жодна оцинковка.

Крім цинкування, є інші способи захисту металу – фосфатування, катафорезне нанесення грунтів тощо;

Стійкість кузова також залежить від антикорозійної обробки схованих порожнин (пороги, двері, короби, лонжерони), у тому числі – органічними речовинами (антикорами);

Так розподілив шари покриття на своєму Mercedes один з автомобілістів. Насправді відрізнити цинк від фосфатування не так вже і просто.

Корозія часто починається зі зварювальних швів, які потребують особливої заводської обробки та мало залежать від оцинковування;

Конструкція кузова може мати несприятливі для протистояння іржі рішення: короби з поганою вентиляцією, “кишені”, де набирається бруд та волога, місця з нашаруваннями кількох металевих деталей;

Окрема тема – сталь низької якості. Метал може бути схильний до передчасної корозії через особливості свого складу, а також – через погану підготовку поверхні до подальшої обробки.

Що буває оцинкованим

Хоча в різного роду літературі зустрічається фраза “повністю оцинкований”, всі 100 % кузовних деталей навряд чи можна зустріти. Найчастіше зустрічаються оцинковані пороги, дно, колісні арки. Рідше цинкують крила, двері і капоти, зовсім нечасто – моторний щит, внутрішні перегородки, дах.

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Судячи зі знайомих журналістам “Авто 24” офіційних релізів, найтиповіший тип цинкування автомобіля – це близько 30 % деталей кузова (за масою). При цьому не всі з них мають двосторонню оцинковку.

У масових автомобілів оцинкований метал зазвичай використовують лише для найбільш вразливих кузовних деталей.

До речі, у багатьох сучасних машинах високого класу велика частина кузовних деталей зроблені з алюмінієвого сплаву – дах, крила, капоти. Насправді це не спроба протистояння корозії (алюміній теж кородує), а засіб знизити масу.

Які автомобілі мають оцинкований кузов

Цікаво, що “антикорозійна” політика автовиробників не завжди залежить від ціни моделі та престижності бренду. Наприклад, досвідченні автомобілісти знають, як швидко згнивали Mercedes`и на початку 2000-х. Фанати марки переконані, що саме в ту пору “Мерседеси” припинили оцинковувати. Або, наприклад, страждають від корозії поважні седани Mazda 6 перших поколінь.

І навпаки, тривалою антикорозійною стійкістю відзначалися, наприклад, народні Fiat тієї пори – Punto, Bravo/Brava. Так само, скажімо, як і більш сучасний “бюджетник” Skoda Rapid. VW Group взагалі традиційно добре захищає всі свої автомобілі, також споживачі звично хвалять антикорозійний захист усіх моделей Audi.

Одностороннє цинкування – теж варіант, якщо другий бік деталі правильно захищений антикорами та добре провітрюється. Ця Mazda почала іржавіти ззовні – певно, підвела фарба.

Показовий приклад – популярний в Україні Daewoo/ЗАЗ Lanos. У своєму первинному вигляді він мав добру оцинковку усіх відповідальних деталей, і зразки перших років випуску (з 1998 р.) тримали оборону проти іржі більше 10 років. Але з часом чи то кількість оцинкованих деталей зменшилися, чи то якість металу погіршилася, але у 2010-х роках “Ланос” набув славу слабкої у цьому плані машини. Власне, така картина типова і для інших бюджетних моделей – якість оцинковки сталевого листа у них змінюється від партії до партії.

Рекомендація Авто 24

Незалежно від того, мають кузовні деталі захисний шар цинку чи ні, для збереження машини за станом кузову треба слідкувати. Так, підфарбовування сколів та подряпин – це важливо, але не менш важливо вчасно оновлювати антикор на днищі та в колісних арках. А головне – якісно “задути” так звані сховані порожнини, де розвиваються найбільш небезпечні, справді руйнівні для машини корозійні процеси.

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