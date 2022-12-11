Ржавчина на кузове – первый шаг машины в небытие: цены на сварку и покраску сейчас таковы, что всерьез ремонтировать кузов часто нет смысла. Поэтому в водительских кругах огромное значение придают оцинковке кузовного металла. Какие машины имеют оцинкованный кузов и насколько оправдана водительская вера в надежную защиту гальваники?

Далеко не все автопроизводители декларируют тот факт, что у их автомобилей есть оцинкованные панели кузова. Причины разные: некоторые модели на самом деле не оцинкованы, а некоторые имеют лишь отдельные оцинкованные детали. Интересно, что некоторые марки принципиально уходят от цинкования или избегали его в определенный период.

Самая опасная коррозия – в закрытых полостях кузова. Поэтому при односторонней оцинковке стального листа его "поворачивают" защищенным слоем внутрь.

Читайте также: Что делать, чтобы уберечь кузов от коррозии

Но самое главное, что мы должны сказать при том: коррозионная стойкость кузова от наличия оцинковки напрямую не зависит! Поэтому особого смысла приводить список моделей, имеющих оцинкованные детали кузова, нет.

Почему оцинковка – не главное

Не все машины с оцинкованным кузовом отличаются долголетием, и не все модели, кузовы которых имеют дурную славу, лишены цинка. Почему же на самом деле автомобильные кузова "цинконезависимы"?

Есть разные типы цинкования (горячее, холодное, одно- и двустороннее), в том числе не очень стойкие;

Даже самое качественное гальваническое покрытие – и цинковое в том числе – с годами стареет. И когда машина разменяла второй-третий десяток лет, гарантировать ее стойкость против коррозии не может ни одна оцинковка.

Кроме цинкования, есть другие способы защиты металла – фосфатирование, катафорезное нанесение грунтов и т.п.;

Стойкость кузова также зависит от антикоррозионной обработки скрытых полостей (пороги, двери, короба, лонжероны), в том числе – органическими веществами (антикорами);

Так классифицировал слои покрытия на своем Mercedes один из автомобилистов. На самом деле отличить цинк от фосфатирования не так-то просто.

Коррозия часто начинается со сварочных швов, требующих особой заводской обработки и мало зависящих от оцинковки;

Конструкция кузова может иметь неблагоприятные для противостояния ржавчине решения: короба с плохой вентиляцией, карманы, где скапливается грязь и влага, места с “наслоениями” нескольких металлических деталей;

Отдельная тема – сталь низкого качества. Металл может быть подвержен преждевременной коррозии из-за особенностей своего состава, а также – из-за плохой подготовки поверхности к нанесению следующих защитных покрытий.

Что бывает оцинкованным

Хотя в разного рода литературе встречается фраза "полностью оцинкованный", такое покрытие на всех 100% кузовных деталей вряд ли можно встретить. Чаще встречаются оцинкованные пороги, днище, колесные арки. Реже цинкуют крылья, двери и капоты, совсем нечасто – моторный щит, внутренние перегородки, крышу.

Читайте также: Кому нужен антикор: как понять, что вашему авто необходима задувка

Судя по знакомым журналистам "Авто 24" официальным релизам, самый типичный тип цинкования автомобиля - это около 30% деталей кузова (по массе). При этом не все из них имеют двустороннюю оцинковку.

В массовых автомобилях оцинкованный металл обычно используют только для наиболее уязвимых кузовных деталей.

Кстати, во многих современных машинах высокого класса большая часть кузовных деталей сделана из алюминиевого сплава – крыша, крылья, капоты. По сути это не попытка противостояния коррозии (алюминий тоже корродирует), а способ снизить массу кузова.

Какие автомобили имеют оцинкованный кузов

Интересно, что антикоррозионная политика автопроизводителей не всегда зависит от цены модели и престижности бренда. Например, опытные автомобилисты знают, как быстро сгнивали Mercedes в начале 2000-х. Фанаты марки уверены, что именно в ту пору "Мерседесы" перестали оцинковывать. Или, например, очень страдают от коррозии всеми уважаемые седаны Mazda 6 первых поколений.

И наоборот, длительной антикоррозионной стойкостью отличались, например, народные Fiat того времени – Punto, Bravo/Brava. Так же, скажем, как и более современный "бюджетник" Skoda Rapid. VW Group вообще традиционно хорошо защищает все свои автомобили, также потребители привычно хвалят антикоррозионную защиту всех моделей Audi.

Одностороннее цинкование – тоже вариант, если вторая сторона детали правильно защищена антикорами и хорошо проветривается. Эта Mazda начала ржаветь снаружи – похоже, подвела окраска.

Показательный пример – популярный в Украине Daewoo/ЗАЗ Lanos. В своем первоначальном виде он имел хорошую оцинковку всех ответственных деталей, и образцы первых лет выпуска (с 1998 г.) держали оборону против ржавчины более 10 лет. Но со временем то ли количество оцинкованных деталей уменьшилось, то ли качество металла ухудшилось, но в 2010-х годах "Ланос" снискал славу слабой в этом плане машины. Собственно такая картина типична и для других бюджетных моделей – качество оцинковки стального листа у них меняется от партии к партии.

Рекомендация Авто 24

Независимо от того, имеют кузовные детали защитный слой цинка или нет, для сохранения машины следует следить за состоянием кузова. Да, подкраска сколов и царапин – это важно, но не менее важно своевременно обновлять антикор на днище и в колесных арках. А главное – качественно "задуть" так называемые скрытые полости, где развиваются наиболее опасные, действительно разрушительные для машины коррозионные процессы.

Читайте также: Задуваем машину: как сделать антикор своими руками