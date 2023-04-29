Навіть той, хто має бюджет покупки $1000, хоче придбати надійний автомобіль. Чи вийде? “Авто 24” шукав недорогу машину, яка б не підводила водія у дорозі.

Перш за все дозвольте нагадати, що надійний автомобіль – це той, який не ламається зненацька. А не той, що служить людині все її життя, і вона від першого до останнього дня його лагодить, регулює і ремонтує. Поняття “дешевий” у всіх автомобілістів різне, та й цінових сегментів на авторинку чимало.

З точки зору інженера, безвідмовною може бути й дешева машина. Адже ціну транспортний засіб втрачає не лише через знос агрегатів, а й через інші чинники – вік, моральну застарілість, втрату товарного вигляду. То до яких конкретно машин можна прикласти цю теорію?

Надійність немолодого автомобіля принципово залежить від якості його обслуговування та ремонтів. Це треба враховувати при виборі машини.

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З чого складено надійність

Перш за все, надійний автомобіль має бути таким спроектованим і виробленим. По-друге, машина не повинна мати великий пробіг, тобто – не бути зношеною. По-третє, вона має бути доглянута – тобто, відрегульована і заправлена відповідними паливно-мастильними матеріалами. Остання обставина залежить від діючого власника, перші дві покупцеві вживаного авто виправити вже неможливо.

Які машини надійні від народження

Серед тих машин, які сьогодні в Україні можуть вважатися недорогими, достатню первинну надійність мали такі:

ЗАЗ ”Славута” (1999 – 2011 рр.)

Попри скептичне ставлення до неї більшості нинішніх автомобілістів, ЗАЗ-1103 сходила з конвеєра цілком адекватним виробом. Перших власників тоді могли засмучувати лише деякі дріб’язкові відмови – склопідйомники, помпа омивача скла.

Попри все “Славута” і сьогодні цілком може вважатися надійним автомобілем – якщо вдасться знайти доглянутий першим власником екземпляр.

Сьогодні “Славути” у гарному стані ще трапляються в продажу, треба буде лише приготувати не менше $1000 і не прогавити вдалий варіант;

Daewoo/ЗАЗ Lanos (1998 – 2017 рр.)

Корейці створили справді вдалий автомобіль, найкращі якості якого в цілому збереглися і при переносі виробництва до Польщі, а згодом і України. У продажу можна одночасно побачити близько 2000 “Ланосів”, тож вибрати є з чого.

Lanos недаремно вже другий десяток років посідає перші рядки у рейтингах продажів: машина надійна завдяки вдалій конструкції і якості складання.

Показово, що багато таких машин купувалося в якості сімейних, частина яких експлуатувалася бережно і утримувалася з любов’ю. Тим більше, що неграмотним обслуговуванням цю простеньку модель “вбити” було важко. Добре збережений і не старий роками Lanos коштує сьогодні від $2500–3000.

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Renault Logan/Sandero (з 2004 р.)

Концептуально машина навіть простіша за Lanos, бо відразу замислювалася як максимально простий і дешевий транспорт для небагатих країн. Такою вона і вийшла, причому має більш зручний салон і добре пристосована для нерівних шляхів.

Sandero – найменш поширена в Україні версія Renault Logan. Хетчбек перейняв усі позитивні якості седана, за винятком хіба що об’єму багажника.

Пропозиція “Логанів” обох поколінь величезна, причому на ринок позитивно вплинули у великій кількості завезені з Європи хетчбеки Sandero – які, однак, зазвичай мають великий реальний пробіг і відповідно, меншу надійність. Особливої різниці в ціні двох типів кузовів немає, просять за гарні екземпляри від $2800–3000.

Renault Megane (2002 – 2009 рр.)

Певно, “Мегани” другого покоління можна вже вважати дешевими, але ще не вважати повністю зношеними. Автомобіль правильно сконструйований і позбавлений надто складних систем. Він не потребує якогось особливо хитрого сервісу, тому його важко “вбити” обслуговуванням поза СТО “офіціалів”.

З п’яти типів кузова Renault Megane седан – найменш поширений. Але це комфортабельний автомобіль, як правило, з добрячим запасом ресурсу.

І не бійтеся особливо універсалів – під інтенсивну експлуатацію з комерційною метою перші власники їх не купували. Тим більше, що це найпоширеніший тип кузова серед завезених в Україну машин цієї моделі. Екземпляри, від яких можна очікувати надійності, коштують від $3500–4000.

Peugeot 301 / Citroen C-Elysse

Попри чутки щодо ненадійності “французів”, ці машини їх спростовують, оскільки були спроєктовані для ринків небагатих країн. Їх створювали для експлуатації в різних кліматичних умовах – від пісків Африки до льодовиків Норвегії, при цьому використовували перевірені роками рішення в механіці та витривалі матеріалі в салоні.

Ці машини мають довгий термін перебування на конвеєрі, тож і “дитячих болячок” обмаль. Якщо взяти екземпляр не з таксі чи прокату, з надійним дизельним чи атмосферним бензиновим двигуном, то така машина буде безвідмовно служити ще багато років на за нинішнього пробігу у кількасот тисяч км. Щоправда, салон після такого пробігу виглядає вже зношеним, однак кузов без ДТП не гниє. Коштують такі машини в Україні $5000–11000.

Який автомобіль ненадійний?

Не може бути надійним авто з реальним пробігом понад 200 – 300 тис. км (в залежності від бренда). При тому на машинах віком понад 3 – 5 років з великою обережністю ставтеся до показань одометра;

З неохайним підкапотним простором та екстер’єром. По-перше, лише агрегати, які відпрацювали кількасот тисяч км, втрачають первинний вигляд. По-друге, якщо власник не доглядав за машиною, вона не може бути у доброму стані;

З ціною значно нижче ринкової. Певно, продавець знає, що у машині є якісь вузол, який допрацьовує останні дні, і поспішає позбутись її.

Машина, що змінила 3–4-х власників, причому кількох – за останні рік-два. Якщо люди швидко позбуваються машини, значить, у технічному плані з нею щось негаразд.

Рекомендація “Авто 24”

Сподіваємось, ви зрозуміли, що надійність не буває окремо від інших категорій експлуатації – обслуговування, віку та пробігу. Тому і при виборі надійної (як вам здається) машини треба враховувати усі три чинники. Хоча починати треба таки з вибору моделі, адже надійність повинна бути закладена в машину на заводі.

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