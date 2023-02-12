Вибирати вживаний автомобіль має досвідчений експерт. Але першу фільтрацію машин-кандидатів цілком можливо провести своїми силами. Є кілька вірних маркерів того, що з конкретним екземпляром краще не зв’язуватися.

На кожен товар є свій покупець, у тому числі і на машину без документів, без двигуна, без правдивої історії тощо. Але тут ми будемо говорити про найбільш типовий випадок – підбір автомобіля для потреб звичайної української родини.

Вибір вживаного автомобіля краще довірити запрошеному професіоналу. Але відмести геть непридатні екземпляри треба навчитися самому.

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Щось не так з одометром

Якщо автомобіль має вигляд старіший, ніж вас “запевняють” показники одометра, краще триматися від такої машини подалі. Адже ви не можете точно знати, скільки “км” змотали недобрі люди – пробіг одного року чи весь ресурс двигуна або трансмісії. На жаль, доведеться констатувати, що в Україні знайти на вторинному ринку 5–7-річний легковик з чесним пробігом не так вже і просто, але все ж таки – цілком реально. Так, доведеться витратити час і гроші на діагностику машини і на “розкопки” її родословної, але це на лише найскладніший етап оцінки автомобіля, а й найважливіший.

Ознаки занедбаності

Остерігайтеся машини, яку попередній власник відверто вбивав, нічого не вкладаючи у підтримання її стану через запланований продаж. Різнокаліберні шини та колісні диски, невиправлені сліди дрібних ДТП, тріщини на склі, захаращений салон, бруд та “чужі” деталі під капотом – це основні ознаки ставлення до машини як до приреченої на загибель.

Іржа

Кілька дрібних точок корозії на 10-річній машині не страшні, але якщо іржею вражені силові деталі типу порогів та лонжеронів, справи кепські. Такий ремонт буде коштувати дуже дорого. З іншого боку, легка поверхнева корозія зовнішніх панелей кузова врешті-решт потребуватиме фарбування, а це – один з найдорожчих видів ремонту.

На перший погляд, корозія лише починається. Але насправді ці невеликі плями можуть означати геть гнилі зсередини несучі елементи кузова.

Негаразди з документами

Продаж “за техпаспортом” може бути прийнятним варіантом хіба що для машини вартістю до тисячі “зелених”. Але і її буде шкода втратити через те, що знайдеться реальний юридичний власник, який цілком законно зажадає отримати свою “ластівку” назад. Якщо ви самі не юрист, уникайте автомобілів з будь-якими обтяженнями, навіть коли ціна значно знижена. Стан номерів на кузові та двигуні теж не повинен викликати підозр щодо їхньої автентичності.

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Продавець обманює

У торгах та процесі купівлі-продажу в цілому насправді виграє той, хто є кращим психологом. Тому дуже важливо уважно придивитися не лише до машини, а і до продавця. Не варто мати справу з цією людиною, якщо в його розповіді про машину є якісь невідповідності, або якщо він говорить, що його лише попросили продати авто і він нічого не знає про його історію.

Навпаки, для повного розуміння технічного стану машини бажано якомога глибше з’ясувати історію автомобіля й умови експлуатації в його “першому житті”.

Щоб обрати дійсно гідний екземпляр, треба провести хоча б невеликий тест-драйв. Машина не на ходу гарантовано готує для вас сюрпризи.

Не на ходу

Якщо машина не їздить, значить, ви не зможете повноцінно перевірити стан більшості її систем: двигуна, трансмісії, підвіски, гальм. Більше того, у вас не вийде поїхати на СТО, щоб продіагностувати геометрію кузова на предмет його участі у важкому ДТП. Дуже часто машина ”не на ходу” є справжнім “конструктором”, який власник і не намагався поставити на хід перед продажем.

Рекомендація Авто 24

Зупинившись на якомусь екземплярі, докладіть максимальних зусиль для вивчення його стану й історії експлуатації. Не поспішайте віддавати гроші, не переконавшись, що автомобіль перебуває у тому правовому статусі й у тому технічному стані, які вам потрібні. Не піддавайтеся на заклики продавця прискорити покупку. Ринок вживаних автомобілів зараз перенасичений пропозицією, а реальних покупців з грошима не так вже і багато. Тож, по-перше, не вірте, що інші покупці машину “заберуть вже завтра”, а по-друге, якщо і справді заберуть, то за кілька днів ви знайдете собі іншу, не гіршу за попередню.

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