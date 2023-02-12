Выбирать б/у автомобиль должен опытный эксперт. Но первую фильтрацию машин-кандидатов вполне возможно произвести своими силами. Есть несколько верных маркеров того, что с конкретным данным экземпляром лучше не связываться.

На каждый товар есть свой покупатель, в том числе и на машину без документов, без двигателя, без правдивой истории и пр. Но здесь мы будем говорить о наиболее типичном случае – подборе автомобиля для нужд среднестатистической украинской семьи.

Выбор подержанного автомобиля лучше доверить приглашённому профессионалу. Но отметать совершенно непригодные экземпляры надо научиться самому.

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Что-то не так с одометром

Если автомобиль выглядит старше, чем вас уверяют показатели одометра, лучше держаться от такой машины подальше. Вы ведь не можете точно знать, сколько "кэмэ" смотали недобрые люди - пробег одного года или весь ресурс двигателя и трансмиссии. К сожалению, придется констатировать, что в Украине найти на вторичном рынке 5–7-летнюю легковушку с честным пробегом не так уж и просто, но все же – вполне реально. Да, придется потратить время и деньги на диагностику машины и на “раскопки” ее родословной, но это не только самый сложный этап оценки автомобиля, но и самый важный.

Признаки запущенности

Остерегайтесь машины, которую предыдущий владелец откровенно убивал, ничего не вкладывая в поддержание ее состояния из-за запланированной скорой продажи. Разнокалиберные шины и колесные диски, неустраненные следы мелких ДТП, трещины на стекле, обшарпанный салон, грязь и "чужие" детали под капотом – это основные признаки отношения к машине как обреченной на гибель.

Ржавчина

Несколько мелких точек коррозии на 10-летней машине не страшны, но если ржавчиной поражены силовые детали типа порогов и лонжеронов, дела плохи. Такой ремонт будет стоить очень дорого. С другой стороны, на первый взгляд легкая поверхностная коррозия наружных панелей кузова в конце концов потребует покраски, а это один из самых дорогих видов ремонта.

На первый взгляд коррозия только начинается. Но на самом деле эти небольшие пятна могут означать гнилые изнутри несущие элементы кузова.

Нелады с документами

Продажа "по техпаспорту" может быть приемлемым вариантом разве что для машины стоимостью до тысячи "зеленых". Но и ее будет жалко потерять из-за того, что найдется ее реальный юридический собственник и вполне законно потребует получить свою "ласточку" обратно. Если вы сами не юрист, избегайте автомобилей с любыми отягощениями, даже если цена значительно снижена. Состояние номеров на кузове и двигателе тоже не должно вызывать сомнений в их подлинности.

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Продавец обманывает

В торгах и процессе купли-продажи в целом выигрывает тот, кто является лучшим психологом. Поэтому очень важно внимательно присмотреться не только к машине, но и к продавцу. Не стоит связываться с этим человеком, если в его рассказе о машине есть какие-то несоответствия, или если он говорит, что его только попросили продать авто и он ничего не знает о его прошлом. Напротив, вам для полного понимания технического состояния машины желательно как можно глубже выяснить историю автомобиля и условия эксплуатации в его “первой жизни”.

Чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, нужно провести хотя бы небольшой тест-драйв. Машина не на ходу гарантированно преподнесет вам сюрпризы.

Не на ходу

Если машина не ездит, значит вы не сможете полноценно проверить состояние большинства ее систем: двигателя, трансмиссии, подвески, тормозов. Более того, у вас не получится доехать на СТО, чтобы продиагностировать геометрию кузова на предмет его участия в тяжелом ДТП. Очень часто машина ”не на ходу” является настоящим “конструктором”, который владелец и не пытался поставить на ход перед продажей.

Рекомендация Авто 24

Остановившись на каком-нибудь экземпляре, приложите максимальные усилия для изучения его состояния и истории эксплуатации. Не спешите отдавать деньги, не убедившись, что автомобиль находится в том правовом статусе и в техническом состоянии, которые вам нужны. Не поддавайтесь на призывы продавца ускорить покупку. Рынок подержанных автомобилей сейчас перенасыщен предложением, а настоящих покупателей с деньгами не так уж и много. Поэтому, во-первых, не верьте, что другие покупатели машину "заберут уже завтра". А во-вторых, если и в самом деле заберут, то через несколько дней вы найдете себе другую, не хуже предыдущей.

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