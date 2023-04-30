Когда-то у крестьянина была одна подвода с парой лошадей, на которой он ездил работать в поле, на мельницу, в город и в церковь. С тех пор многое изменилось, но транспортные нужды сегодняшних жителей села все такие же широкопрофильные. Какую недорогую машину можно приобрести для сельских нужд?

Не факт, что у современного сельского жителя машина на хозяйстве одна, но мы поговорим о самом дешевом варианте – более или менее универсальном по возможностям, но при этом доступном по содержанию.

Даже в благополучных странах мелкие хозяйства иногда не имеют отдельного технологического автомобиля для работы в полях; машины часто универсальны, на все случаи жизни

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ЗАЗ-11055 /-1102 "Таврия"

Более простой по конструкции машины вам на рынке не найти. Конечно, пикап будет практичнее хетчбека, особенно если верх над кузовом будет съемным, а не приклеенным, как на последних крытых версиях. Но, увы, больше двух человек в нем официально возить нельзя.

Пикап на базе "Таврии" недорог и имеет скромный аппетит. Но сильно перегружать его нельзя, тем более вне асфальта.

Между тем знайте, что на ранних версиях ЗАЗ-11055 грузоподъемность была меньше (270 кг), чем на поздних (390 кг). И вообще, наверное, сразу после покупки силовую структуру и ходовую пикапчика желательно будет проинспектировать и усилить. Потому что во время эксплуатации скорее всего паспортную норму загрузки будет соблюдать тяжело и перегрузок не избежать. Экземпляры "Таврий" с обоими типами кузова в пригодном для указанных целей состоянии стоят от $1000.

VW Caddy

В принципе, это тот самый пикап-“пирожок”, как и ЗАЗ-11055, но в несколько раз дороже. Теоретически речь идет не только о Volkswagen, но и, например, о более доступных подобных французских моделях. Это максимально практичный тип машины, на которой можно и урожай с поля вывозить, и к супермаркету не стыдно подрулить. Несмотря на коммерческо-грузовое назначение, расходы на содержание будут в целом “легковые”.

VW Caddy самый дорогой среди подобных фургончиков, но он же самый надежный и долговечный. Конечно, если покупать качественные запчасти.

Двигатель может быть как дизельный, так и бензиновый, причем в продаже немало "каддиков" старых поколений, имеющих недорогой в ремонте дизель с насос-форсунками вместо системы Common Rail. Кстати, у Caddy есть полноприводная модификация Alltrack. В зависимости от поколения в Украине за вполне живой VW Caddy просят от $2500-3500.

Renault Logan MCV

"Логановская" платформа B0 имеет отличную ходовую, которая не боится разбитого асфальта и одновременно неплохо держит машину на скорости. В техническом плане машина надежная, выносливая и недорогая в ремонте.

Более практичный универсал найти будет трудно: недорогой, вместительный, с широкой гаммой моторов и хорошо приспособленный для неровных дорог.

Салон универсала MCV и первого, и второго поколения достаточно вместителен, но внутри отделан отнюдь не по-грузовому. Постоянная загрузка, разгрузка и перевозка в нем мешков и ящиков без мер предосторожности быстро испортит обивку. Поэтому в первую очередь эта модель не для полевых задач, а для дальних выездов – например, в город на рынок.

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Имейте в виду, что в первом поколении Logan MCV была заводская версия с ГБО, бак которого размещался под днищем сзади и пространства в грузовом отсеке не отбирал. Есть также вариант с дизелем, который, однако, не следует заправлять из одной бочки с трактором. Стоят эти французские универсалы от $5500 – 6000.

Renault Duster

Дешев этот автомобиль только по сравнению с другими внедорожниками, но на самом деле "Дастер" стоит своих денег. Машина не столько практичная, сколько представительная (конечно, сугубо в аграрном измерении) – перевозить в ней урожай как минимум неудобно, а как максимум нерентабельно. Но если нужна не пафосная машина чисто для перевозки пассажиров по неухоженным или неблагоустроенным дорогам в любое время года, то “Дастер” – именно тот вариант. Ничего сложного в конструкции машины нет, многие детали одинаковы с “Логаном”.

На вторичном рынке можно найти "Дастер" и с бензиновыми, и с дизельными двигателями, с передним и полным приводом, с "механикой" и АКП.

Предупредим, что чуда в грязных колеях или в снежных заносах от Duster ждать не стоит, его трансмиссия не является образцом внедорожных технологий. Цены на пригодные к активной эксплуатации Renault Duster начинаются с $7000.

ЛуАЗ-969

Этот без преувеличения уникальный автомобиль мы не случайно поставили в конце списка – на статус универсальной машины на каждый день он претендует с определенными оговорками. В ЛуАЗике есть смысл, если нужно часто передвигаться по тяжелым дорогам или вовсе без таковых – заброшенными проселками, лесом, горными тропами.

Трудно найти недорогой внедорожник, который мог бы потягаться с ЛуАЗиком на бездорожье. Но каждый день на нем ездить тяжело и дорого.

Автомобили этой марки уже пережили не один капремонт и ждать от них приемлемой надежности не стоит. С запчастями тоже будут проблемы, но ЛуАЗ легко ремонтируется и почти никогда не становится недвижимостью посреди дороги, опытный водитель всегда найдет способ доехать на нем домой.

Советуем рассмотреть вариант покупки "Волынянки" с инородным силовым агрегатом – например, довольно часто встречаются “прокачанные” экземпляры с дизелем от VW или ”водянкой” от ВАЗов. Цены на ЛуАЗы в хорошем состоянии начинаются в районе $1000, причем выбор будет ограничен.

Рекомендация "Авто 24"

Выбирая машину даже для самой отдаленной деревни, нужно принимать во внимание ближайший город. Или вообще регион, где машина будет эксплуатироваться. Имеются в виду нюансы, которые помогут поддерживать машину в боевом состоянии. Речь идет не о СТО (мелкие фермеры решают эту проблему своими руками), а о каналах получения запчастей. Владельцу потребуется интернет или магазин запчастей для заказа деталей, отделение той или иной почты для их получения, в некоторых регионах вопросы запчастей решают шроты-разборки, в некоторых поможет большой местный авторынок. От данных источников в определенной степени зависит марка автомобиля, который следует выбирать.

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