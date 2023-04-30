Колись у селянина була одна підвода з парою коней, якою він їздив у поле, на млин, до міста та в церкву. Відтоді багато що помінялося, але транспортні потреби сьогоднішніх мешканців села все такі ж широкопрофільні. Яку недорогу машину можна придбати для сільських потреб?

Не факт, що в сучасного сільського мешканця машина на господарстві одна, але ми поговоримо про найдешевший варіанти – більш-менш універсальні за можливостями, але при цьому доступні за утриманням.

Навіть у благополучних країнах дрібні господарства часто не мають окремого технологічного автомобіля для роботи в полях; машини часто універсальні, на всі випадки життя

Читайте також: Машини для воєнного періоду: 5 зручних моделей

ЗАЗ “Пікап” 11055/”Таврія” 1102

Простішою за конструкцією машини вам на ринку не знайти. Звісно, пікап буде практичним, особливо якщо верх над кузовом буде знімним, а не приклеєним. Але ж понад двоє осіб у ньому офіційно возити не можна.

Пікап на базі “Таврії” недорогий та має скромний апетит. Але сильно перевантажувати його не можна, тим більше поза межами асфальту.

На ранніх версіях ЗАЗ-11055 вантажопідйомність була меншою (270 кг), ніж на пізніх (390 кг). І взагалі, певно, відразу після покупки силову структуру і ходову пікапчика бажано буде проінспектувати та підсилити. Бо під час експлуатації швидше за все паспортної норми завантаження буде дотримуватись важко і перевантажень не уникнути. Екземпляри “Таврій” з обома типами кузова у придатному для зазначених цілей стані коштують від $1000.

VW Caddy

В принципі, це той самий пікапчик-“пиріжок”, але у кілька разів дорожчий. Теоретично йдеться не лише про Volkswagen, а й, наприклад, про більш доступні подібні французькі моделі. Це максимально практичний тип машини, на якій можна і врожай з поля вивозити, і до супермаркета не соромно підрулити. Попри комерційно-вантажне призначення, витрати на утримання будуть в цілому “легкові”.

VW Caddy найдорожчий серед подібних фургончиків, але він же – найбільш надійний та довговічний. Звісно, якщо купувати йому якісні запчастини.

Двигун може бути як дизельний, так і бензиновий, причому у продажу чимало “каддиків” старих поколінь, які мають недорогий в ремонті дизель з насос-форсунками замість системи Common Rail. До речі, у Caddy є повнопривідна модифікація Alltrack. В залежності від покоління в Україні за цілком “живий” VW Caddy просять від $2500- 3500.

Renault Logan MCV

“Логанівська“ платформа B0 має чудову ходову, яка не боїться розбитого асфальту і одночасно непогано тримає машину на швидкості. В технічному плані машина надійна, витривала і недорога в ремонті.

Більш практичний універсал знайти буде важко: недорогий, місткий, з широкою гамою моторів і добре пристосований для нерівних шляхів.

Салон універсала MCV і першого, і другого покоління достатньо місткий, але всередині оздоблений аж ніяк не по-вантажному. Постійне завантаження, розвантаження та перевезення у ньому мішків і ящиків без запобіжних заходів швидко зіпсує оббивку. Тож в першу чергу ця модель все-таки не для польових робіт, а для далеких виїздів – наприклад, у місто на ринок.

Читайте також: Не нашкодь: як перевозити вантаж в машині

Майте на увазі, що в першому поколінні Logan MCV була заводська версія з ГБО, бак якого розміщувався під днищем ззаду і простору у вантажному відсіку не відбирав. Є також варіант з дизелем, який, проте, не варто заправляти з однієї бочки з трактором. Коштують ці французькі універсали від $5500 – 6000.

Renault Duster

Дешевий цей автомобіль лише у порівнянні з іншими позашляховиками, але насправді “Дастер” вартий своїх грошей. Машина не стільки практична, скільки представницька (звісно, суто в аграрному вимірі) – перевозити в ній урожай як мінімум незручно, а як максимум нерентабельно. Але якщо потрібна не пафосна машина суто для перевезення пасажирів по недоглянутим або невпорядкованим шляхам протягом цілого року, то “Дастер” – саме той варіант. Нічого складного в конструкції машини немає, багато деталей однакові з “Логаном”.

На вторинному ринку можна знайти “Дастери” і з бензиновими, і з дизельними двигунами, з переднім і повним приводом, з “механікою” та АКП.

Попередимо, що дива в брудних коліях або в снігових заметах від Duster чекати не варто, його трансмісія не є зразком позашляхових технологій. Ціни на придатні до активної експлуатації Renault Duster починаються з $7000.

ЛуАЗ-969

Цей без перебільшення унікальний автомобіль ми не випадково поставили наприкінці списку – все ж таки як універсальна машина на кожен день він претендує з певними застереженнями. В ЛуАЗику є сенс, якщо потрібно часто пересуватись важкими шляхами або без таких – закинутими путівцями, лісом, гірськими стежками.

Важко знайти недорогий позашляховик, який міг би позмагатись з ЛуАЗиком на бездоріжжі. Але щодня на ньому їздити важко і дорого.

Автомобілі цієї марки вже пережили не один капремонт, і чекати від них прийнятної надійності не варто. З запчастинами теж будуть проблеми Натомість ЛуАЗ легко ремонтується і майже ніколи не стає нерухомістю посеред дороги, досвідчений водій завжди знайде спосіб доїхати ним додому.

Радимо розглянути варіант купівлі “Волинянки” з інородним силовим агрегатом – наприклад, доволі часто трапляються “прокачані” екземпляри з дизелем від VW або ”водянкою” від ВАЗів. Ціни на ЛуАЗи у доброму стані починаються в районі $1000, причому вибір буде обмежений.

Рекомендація “Авто 24”

Обираючи машину навіть для найвіддаленішого села, треба брати до уваги найближче місто. Або взагалі регіон, де машина буде експлуатуватись. Маються на увазі нюанси, які допоможуть підтримувати машину у “бойовому” стані. Йдеться не про СТО (дрібні фермери вирішують цю проблему власними руками), а про шляхи отримання запчастин. Власнику потрібен буде інтернет або магазин запчастин для замовлення деталей, відділення тієї чи іншої пошти для їх отримання, в деяких регіонах питання запчастин вирішують майданчики-шроти, в деяких допоможе великий місцевий авторинок. Від даних джерел певною мірою залежить марка автомобіля, який варто обирати.

Читайте також: Купити ЛуАЗ з консервації: мрія чи реальність