В Украине штраф за непристегнутый ремень безопасности чисто символический – менее двух долларов (51 гривна). Это одна из причин, почему многие водители ездят непристегнутыми.

Ремень безопасности является важной системой защиты жизни водителя и пассажиров автомобиля. Во многих случаях он способен значительно уменьшить ущерб для жизни и здоровья причиненные в ДТП. Однако огромное количество водителей предпочитают не пристегивать ремень безопасности.

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Правила дорожного движения по этому поводу говорят следующее:

Для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан: на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Разрешается не пристегиваться лицу, которое учит вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых мешают пользоваться ремнями безопасности, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси.

За нарушение правил пользования ремнем безопасности предусмотрен штраф в размере 51 грн.

В 2019 году подавался на рассмотрение ВРУ законопроект №10131 о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности до 510 гривен. Однако ко второму чтению он так и не дошел. Сейчас штраф за нарушение правил пользования ремнем безопасности остается в размере 51 грн.

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