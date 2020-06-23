В Україні штраф за непристебнутий ремінь безпеки суто символічний – менше двох доларів (51 гривня). Це одна з причин, чому багато водіїв їздять непристебнутими.

Ремінь безпеки є важливою системою захисту життя водія і пасажирів автомобіля. У багатьох випадках він здатен значно зменшити шкоду для життя та здоров’я заподіяні в ДТП. Проте величезна кількість водіїв воліють не пристібати ремінь безпеки.

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Правила дорожнього руху з цього приводу кажуть наступне:

Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний: на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристібатися особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких заважають користуватися ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі.

За порушення правил користування ременем безпеки передбачений штраф в розмірі 51 грн.

У 2019 році подавався на розгляд ВРУ законопроект №10131 про підвищення штрафів за ігнорування пасків безпеки до 510 гривень. Проте до другого читання він так і не дійшов. Зараз штраф за порушення правил користування ременем безпеки залишається в розмірі 51 грн.

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