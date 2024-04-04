За первую половину недели зафиксировано несколько интересных транспортных траншей нашим защитникам от громад, волонтерских движений и прозрачных закупок по линии госбюджета. Цифра шесть стала приоритетной.

Черкассы

Шесть новеньких внедорожников передала территориальная громада Черкасс 118-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Машины приобретены за средства местного бюджета. Финансирование прошло за счет управления гражданской защиты.

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Закуплены и переданы популярные в войсках автомобили Peugeot Landtrek с двойной кабиной на 5 мест (2+3), полным приводом 4х4 и дизельным двигателем мощностью 150 л.с.

Фото: мэрия Черкасс

Пикап имеет существенный дорожный просвет 23,5 см и вездеходные 18-дюймовые колеса с высокими протекторами грунтозацепов. Это позволяет преодолевать даже сложные мягкие переувлажненные почвы, грязь, а также разбитые дороги.

Полтава

Таким же количеством кроссоверов обогатился автопарк патрульной полиции Полтавщины. Шесть машин Renault станут надежными помощниками полицейских в обеспечении правопорядка на улицах и автодорогах области.

Фото: Полтавская ОГА

Обычно полицейское ведомство закупает своим экипажам автомобили специализированного назначения, построенные на базе Renault Duster (версия 4х2 1.6, МТ).

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Закупка обошлась в более 6 млн грн. Финансирование проведено по областной программе по обеспечению законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан и оборонной работы на 2021-2027 годы.

Вернись живым

Не остались без внимания и зенитчики. В подразделения зенитных ракетных комплексов ПВО благотворительный фонд "Вернись живым" отправил четыре пикапа Peugeot Landtrek, о которых говорилось выше.

Фото: Вернись живым

На приобретение машин волонтеры потратили 3 269 992,64 грн. Каждая машина обошлась в 817 498,16 грн, что по нынешним ценам довольно экономно для волонтерской кассы.

MK Foundation

Этот благотворительный фонд отдал в распоряжение 41-й отдельной механизированной бригады сразу 16 грузопассажирских микроавтобусов Volkswagen Transporter.

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Машины будут служить на Купянском и Донецком направлениях – помогать военным в логистических задачах.

Фото: MK Foundation

Это не первая поставка в упомянутое подразделение. Как свидетельствуют сами армейцы, "в зоне боевых действий автомобиль может повредиться во время первого же выезда. Поэтому пополнение автопарка должно быть непрерывным. Обычно потребность закрывают волонтеры и благотворительные фонды".

В целом MK Foundation передал в это подразделение 53 автомобиля, среди которых есть бусы и пикапы.