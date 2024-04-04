За першу половину тижня зафіксовано кілька цікавих транспортних траншів нашим захисникам від громад, волонтерських рухів та прозорих закупок по лінії держбюджету. Цифра шість стала пріоритетною.

Черкаси

Шість новеньких позашляховиків передала територіальна громада Черкас 118-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Машини придбано за кошти місцевого бюджету. Фінансування пройшло коштом управління цивільного захисту.

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Закуплено й передано популярні у військах автомобілі Peugeot Landtrek з подвійною кабіною на 5 місць (2+3), повним приводом 4х4 і дизельним двигуном потужністю 150 к.с.

Фото: мерія Черкас

Пікап має суттєвий дорожній просвіт 23,5 см та всюдихідні 18-дюймові колеса з високими протекторами грунтозацепів. Це дозволяє долати навіть складні м’які перезволожені ґрунти, багнюку, а також розбиті дороги.

Полтава

Такою ж кількістю кросоверів збагатився автопарк патрульної поліції Полтавщини. Шість машин Renault стануть надійними помічниками поліцейських у забезпеченні правопорядку на вулицях та автошляхах області.

Фото: Полтавська ОВА

Зазвичай поліцейське відомство закуповує своїм екіпажам автомобілі спеціалізованого призначення, побудовані на базі Renault Duster (версія 4х2 1.6, МТ).

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Закупівля обійшлася в понад 6 млн грн. Фінансування проведено за обласною програмою щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки.

Повернись живим

Не лишилися без уваги й зенітники. До підрозділів зенітних ракетних комплексів ППО благодійний фонд "Повернись живим" відправив чотири пікапи Peugeot Landtrek, про які йшлося вище.

Фото: Повернись живим

На придбання машин волонтери потратили 3 269 992,64 гривні. Кожна машина обійшлася у 817 498,16 грн, що за нинішніми цінами доволі ощадливо для волонтерської каси.

MK Foundation

Цей благодійний фонд віддав у розпорядження 41-ї окремої механізованої бригади відразу 16 вантажно-пасажирських мікроавтобусів Volkswagen Transporter.

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Автівки служитимуть на Куп'янському та Донецькому напрямках — допомагатимуть військовим у логістичних завданнях.

Фото: MK Foundation

Це не перше постачання до цього підрозділу. Як свідчать самі армійці, "в зоні бойових дій автівка може пошкодитись під час першого ж виїзду. Тому поповнення автопарку має бути безперервним. Зазвичай потребу закривають волонтери та благодійні фонди".

Загалом MK Foundation передав у цей підрозділ 53 автівки, серед яких є буси та пікапи.