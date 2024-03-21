В следующий вторник, 26 марта, Польша и Германия объявят об официальном запуске коалиции бронетанковых средств для Украины.

Предварительная договоренность достигнута в ходе недавней встречи польского вице-премьер-министра – министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Для Украины это очень хороший сигнал сотрудничества, дружбы и партнерства.

"Думаем о том, что делать сегодня, чтобы помочь Украине, и действовать ради безопасности Европы. Это принципиальный вопрос. Это фундамент, который мы будем развивать и укреплять", – сказал после встречи заместитель председателя Радымина.

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26 марта в Варшаве Польша и Германия официально объявят коалицию бронетанковых средств для Украины. Это одна из важнейших коалиций, которую основывают упомянутые страны и которые станут лидерами этого проекта. Великобритания, Швеция и Италия уже заявили о готовности участвовать в этом сообществе.

Пока бронетанковая коалиция начнет полномасштабную поддержку, некоторые страны в рамках своей компетенции уже заявляют о предоставлении Киеву бронированной техники. Скажем, Испания сообщила, что готовит для передачи Украине еще 20 единиц Leo2. Правда, когда Leopard в указанном количестве поступит, не уточняется.

Новое семейство гусеничной бронетехники БМП Lynx от немецкого концерна Rheinmetall может реально быть результатом союзнической помощи Украине. Фото: Rheinmetall

Таким образом, для помощи Украине союзники создали авиационную, корабельную (морскую), пушечную, дроновую коалиции. Уже есть первые результаты от ІТ-коалиции, коалиции по разминированию.

"Я очень надеюсь на наше доверительное и дружеское сотрудничество. Польша является центральным партнером в сфере политики безопасности и обороны в Центральной и Восточной Европе. Это касается поддержки Украины и бронетанковой коалиции. У нас много двусторонних проектов. Мы над ними работаем и будем работать. Обучение, обучение, совместные учения и развитие потенциала. Это наши сферы сотрудничества", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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И хотя конкретные количественные показатели и перечень техники стороны еще не рассматривали, очевидно, 26 марта на повестку дня вынесут еще и вопрос о поставках Украине. Вероятно, речь пойдет о БМП Lynx, БТР Fuchs, БМП-1, БТР Rosomak и некоторых других бронированных машинах.

БТР Fuchs, то есть "Лис", также продукт немецкого концерна Rheinmetall, который даже планируется производить в Украине. Фото: Rheinmetall

Здесь уже сложилась определенная традиция, что при объявлении об учреждении и запуске коалиции делается сообщение о первых взносах. Скажем, в январе с.г., когда во Франции сообщили о создании пушечной коалиции, то сразу было заявлено о приобретении для Украины в рамках проекта 78 артиллерийских самоходных установок Caesar.

Польская армия активно пополняется бронетранспортерами Rosomak национального производителя Polish Armaments Group. Такие машины уже есть в ВСУ и их может стать больше. Фото: РAG

Нечто подобное следует ожидать и при объявлении бронетанковой коалиции. Некоторые эксперты прогнозируют, что Польша может выступить с предложением о первом взносе боевыми машинами пехоты советского образца. Сейчас в ее армии на складах резерва и в действующей линейке есть в пределах 1,2 тыс. БМП-1.

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Вероятно, какую-то часть из них, если не все, она может передать Украине. Впрочем, это только предположения. Подождем следующего вторника, когда будут озвучены конкретные предложения и инициативы.