У наступний вівторок, 26 березня, Польща та Німеччина оголосять про офіційний запуск коаліції бронетанкових засобів для України.

Попередня домовленість досягнута в ході недавньої зустрічі польського віцепрем'єр-міністра – міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Для України це дуже хороший сигнал співпраці, дружби та партнерства.

"Думаємо про те, що робити сьогодні, щоб допомогти Україні, і діяти заради безпеки Європи. Це принципове питання. Це фундамент, який ми будемо розвивати й зміцнювати", – сказав після зустрічі заступник голови Радиміну.

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26 березня у Варшаві Польща та Німеччина офіційно проголосять коаліцію бронетанкових засобів для України. Це одна з найважливіших коаліцій, яку засновують згадані країни і які стануть лідерами цього проєкту. Велика Британія, Швеція та Італія вже заявили про готовність брати участь у цій спільноті.

Поки бронетанкова коаліція розпочне повномасштабну підтримку, деякі країни в рамках своєї компетенції уже заявляють про надання Києву броньованої техніки. Скажімо, Іспанія повідомила, що готує для передачі Україні ще 20 одиниць Leo2. Щоправда, коли Leopard в зазначеній кількості надійде, не уточняється.

Нове сімейство гусеничної бронетехніки БМП Lynx від німецького концерну Rheinmetall може реально бути результатом союзницької допомоги Україні. Фото: Rheinmetall

Таким чином, для допомоги Україні союзники створили авіаційну, корабельну (морську), гарматну, дронову коаліції. Вже є перші результати від ІТ-коаліції, коаліції з розмінування.

"Я дуже сподіваюся на нашу довірливу та дружню співпрацю. Польща є центральним партнером у сфері політики безпеки та оборони в Центральній та Східній Європі. Це стосується підтримки України та бронетанкової коаліції. У нас багато двосторонніх проєктів. Ми над ними працюємо і будемо працювати. Навчання, навчання, спільні навчання та розвиток потенціалу. Це наші сфери співпраці", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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І хоча конкретні кількісні показники та перелік техніки сторони ще не розглядали, вочевидь, 26 березня на порядок денний винесуть ще й питання про постачання Україні. Ймовірно, мова піде про БМП Lynx, БТР Fuchs, БМП-1, БТР Rosomak та деякі інші броньовані машини.

БТР Fuchs, тобто "Лис ", також продукт німецького концерну Rheinmetall, який навіть планується виробляти в Україні. Фото: Rheinmetall

Тут уже склалася певна традиція, що при оголошенні про заснування та запуск коаліції робиться повідомлення про перші внески. Скажімо, у січні ц.р., коли у Франції сповістили про створення гарматної коаліції, то відразу було заявлено про придбання для України в рамках проєкту 78 артилерійських самохідних установок Caesar.

Польська армія активно поповнюється бронетранспортерами Rosomak національного виробника Polish Armaments Group. Такі машини вже є в ЗСУ і їх може побільшати. Фото: РAG

Щось подібне слід очікувати й при оголошенні бронетанкової коаліції. Деякі експерти прогнозують, що Польща може виступити з пропозицією про перший внесок бойовими машинами піхоти радянського зразка. Нині в її армії на складах резерву та у діючій лінійці є в межах 1,2 тис. БМП-1.

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Ймовірно, якусь частину з них, якщо не всі, вона може передати Україні. Втім, це тільки передбачення. Почекаємо наступного вівторка, коли будуть озвучені конкретні пропозиції та ініціативи.