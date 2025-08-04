Канадец настолько разочаровался своим Volvo EX90, что создал веб-сайт для жалоб

Как отмечает Road & Truck, Канаджян является предпринимателем и управляющим директором компании Cesium Telecom – дистрибьютора беспроводной связи и бытовой электроники. Кроме того, он также страстный фанат бренда Volvo. Однако, новый флагманский EX90 разочаровал владельца настолько, что он создал вебсайт под названием MyVolvoEX90.com, где Канаджян записывал все дефекты, сбои и поломки.

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Первая из таких неприятных ситуаций произошла всего через 3 дня после покупки кроссовера стоимостью более чем 147 тысяч канадских долларов. Все виды цифровых ключей (ключ-брелок, ключ-карта и цифровой ключ в смартфоне) вышли из строя, а единственным способом попасть в салон оставался мобильное приложение. Впоследствии из строя вышел центральный дисплей, странно работал климат-контроль и даже системы безопасности во время движения, ведь EX90 сам включал систему экстренного торможения, когда в этом не было необходимости.

21 июля 2025 года на шоссе 13 в Монреале электромобиль вообще просто остановился. “Автомобиль внезапно потерял любую реакцию на дроссельную заслонку и продемонстрировал критическую ошибку системной связи. Автомобиль пришлось остановить без мощности, что создало чрезвычайно опасную ситуацию на оживленной автомагистрали. Как дилерский центр, так и служба поддержки клиентов Volvo Canada подтвердили, что управление автомобилем было опасным и требовало немедленной буксировки”, – пишет Канаджян на своем вебсайте.

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Очевидно, что все эти поломки связаны с программным обеспечением. Канаджян требует полного возмещения от Volvo согласно законодательству. К слову, за это время владения он проехал на кроссовере только 1175 километров. Согласно информации на сайте Канаджяна, пока представители Volvo Canada и Volvo North America заявляют, что не имеет возможности провести возмещение или вернуть автомобиль.

“Как бы мы искренне не хотели удовлетворить все запросы наших клиентов, невозможно удовлетворить все ожидания. Нам жаль, что в этом случае Volvo Cars не имеет возможности заменить или выкупить автомобиль. Мы просим вас предоставить вашему дилеру возможность провести диагностику и выполнить весь необходимый ремонт”, – говорится в письме североамериканского представителя Volvo Cars к Канаджяну.

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Согласно обновлению от 22 июля 2025 года, владелец нанял юристов, чтобы добиться полного возмещения от Volvo. Канаджян говорит, что после потери мощности, текущее состояние транспортного средства делает его эксплуатацию абсолютно опасной. Интересно, что канадец не одинок в своих проблемах. Consumer Reports сообщает, что их тестовый Volvo EX90 имел ряд проблем, включая черный экран и потерю работы климат-контроля. Индикатор неисправности подушки безопасности также появился в течение первой недели владения.