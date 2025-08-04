Канадець настільки розчарувався своїм Volvo EX90, що створив вебсайт для скарг

Як зазначає Road & Truck, Канаджян є підприємцем та керуючим директором компанії Cesium Telecom – дистриб'ютора бездротового зв'язку та побутової електроніки. Крім того, він також палкий фанат бренду Volvo. Проте, новий флагманський EX90 розчарував власника настільки, що він створив вебсайт під назвою MyVolvoEX90.com, де Канаджян занотовував усі дефекти, збої та поломки.

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Перша з таких неприємних ситуацій сталася всього через 3 дні після покупки кросовера вартістю більш ніж 147 тисяч канадських доларів. Всі види цифрових ключів (ключ-брелок, ключ-карта та цифровий ключ у смартфоні) вийшли з ладу, а єдиним способом потрапити до салону залишався мобільний додаток. Згодом з ладу вийшов центральний дисплей, дивно працював клімат-контроль та навіть системи безпеки під час руху, адже EX90 сам вмикав систему екстреного гальмування, коли в цьому не було потреби.

21 липня 2025 року на шосе 13 у Монреалі електромобіль взагалі просто зупинився. “Автомобіль раптово втратив будь-яку реакцію на дросельну заслінку та продемонстрував критичну помилку системного зв’язку. Автомобіль довелося зупинити без потужності, що створило надзвичайно небезпечну ситуацію на жвавій автомагістралі. Як дилерський центр, так і служба підтримки клієнтів Volvo Canada підтвердили, що керування автомобілем було небезпечним і потребувало негайного буксирування”, – пише Канаджян на своєму вебсайті.

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Очевидно, що усі ці поломки пов’язані з програмним забезпеченням. Канаджян вимагає повного відшкодування від Volvo згідно із законодавством. До слова, за цей час володіння він проїхав на кросовері лише 1175 кілометрів. Згідно з інформацією на сайті Канаджяна, поки що представники Volvo Canada та Volvo North America заявляють, що не має можливості провести відшкодування чи повернути автомобіль.

“Як би ми щиро не бажали задовольнити всі запити наших клієнтів, неможливо задовольнити всі очікування. Нам шкода, що в цьому випадку Volvo Cars не має можливості замінити або викупити автомобіль. Ми просимо вас надати вашому дилеру можливість провести діагностику та виконати весь необхідний ремонт”, – йдеться у листі північноамериканського представника Volvo Cars до Канаджяна.

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Згідно з оновленням від 22 липня 2025 року, власник найняв юристів, щоб домогтися повного відшкодування від Volvo. Канаджян каже, що після втрати потужності, поточний стан транспортного засобу робить його експлуатацію абсолютно небезпечною. Цікаво, що канадець не самотній у своїх проблемах. Consumer Reports повідомляє, що їх тестовий Volvo EX90 мав низку проблем, включаючи чорний екран і втрату роботи клімат-контролю. Індикатор несправності подушки безпеки також з'явився протягом першого тижня володіння.