Власник XC90 звинуватив оновлення програмного забезпечення в аварії свого авто

Як пише Carsoops, інцидент, що стався за участю плагін-гібридного Volvo XC90, виявив серйозний недолік програмного забезпечення моделі. Власник постраждалого автомобіля, на ім'я Макс, розповів журналістам, що аварія сталася на гірській дорозі в Каліфорнії. Він зазначив, що його автомобіль був одним з тих, на котрий поширювалось відкликання, де компанія радила водіям не використовувати режими керування однією педаллю або “B”.

Читайте також: Polestar показала на тизері новий електрокросовер

Відклична кампанія стосувалася моделей S60, V60, S90, XC60, XC90, XC40, EX40, EC40 та C40 з 2020 по 2026 модельний рік. Проблема виникла 13 травня та стосувалася Volvo XC90 Recharge з програмним забезпеченням версії 3.5.14, оскільки кросовер втрачав гальмівну силу під час активації вищезгаданих режимів. Шведський автовиробник зазначив, що проблема виникає лише після “руху накатом протягом щонайменше 1 хвилини 40 секунд”. Усі ці фактори стали причиною аварії автівки Макса.

Коли водій спускався з гори на Корона-роуд у Кармел-Хайлендс, Каліфорнія, він використав режим “B”. Дорога вузька, і з пасажирського боку автомобіля на всьому шляху вниз розташований обрив. Відеореєстратор і бортовий реєстратор даних фіксували дані протягом усього часу.

Ось як водій описав подію виданню Carscoops: “Гальма на моєму 2-місячному XC90 повністю відмовили. Це сталося лише через кілька годин після отримання оновлення програмного забезпечення версії 3.5.14 в авторизованого дилера Volvo. Я їхав крутою вузькою гірською дорогою і був змушений з’їхати з дороги на схил пагорба, щоб уникнути з’їзду з обриву”.

На кадрах помітно, що приблизно через 1 хвилину 40 секунд автівка різко починає набирати швидкість без активації дроселя. Дані бортового реєстратора показують, що гальма активні, але автомобіль продовжує розганятися. Макс спрямував кросовер на пагорб, аби уникнути подальшого прискорення.

Також цікаво: Tesla програє Volvo Trucks з рахунком 140 : 5000

Після цього гальма знову спрацювали, однак, було запізно – XC90 отримав суттєві пошкодження, зокрема, спрацювали подушки безпеки, а переднє ліве колесо з підвіскою отримали сильний удар й зламались. Компанія відповіла наступним чином: “Безпека є пріоритетом для Volvo Cars, і ми серйозно ставимося до цього інциденту ”.

“Нещодавно було оголошено про відкликання деяких гібридних та повністю електричних автомобілів Volvo з підзарядкою від мережі для розв'язання проблеми з функціонуванням гальм, яке потенційно може бути порушене після щонайменше 1 хвилини 30 секунд руху накатом вниз по схилу в режимі “B” або One Pedal Drive. Огляд бортових даних автомобіля цього клієнта вказує на те, що цей сценарій мав місце на момент інциденту, і ми тісно співпрацюємо з ним, щоб виправити ситуацію”.

Компанія також застерегла інших власників постраждалих моделей, котрі ще не оновили ПЗ, не використовувати вищезгадані режими руху. Після огляду автомобіля 27 червня, Volvo повідомила власнику, що завершила ремонт та встановила останнє оновлення програмного забезпечення.

Читайте також: Вантажівки Volvo після проколу колеса не вилетять з траси: як це працює

Автовиробник підтвердив, що цей ремонт покривається гарантією. Однак Макс не був задоволений заявою компанії. “Ми мало не загинули, а вони навіть не перепросили”, – сказав він, назвавши це “жахливою відповіддю”.