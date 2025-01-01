Владелец XC90 обвинил обновление программного обеспечения в аварии своего авто

Как пишет Carsoops, инцидент, произошедший с участием плагин-гибридного Volvo XC90, выявил серьезный недостаток программного обеспечения модели. Владелец пострадавшего автомобиля, по имени Макс, рассказал журналистам, что авария произошла на горной дороге в Калифорнии. Он отметил, что его автомобиль был одним из тех, на который распространялся отзыв, где компания советовала водителям не использовать режимы управления одной педалью или “B”.

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Отзывная кампания касалась моделей S60, V60, S90, XC60, XC90, XC40, EX40, EC40 и C40 с 2020 по 2026 модельный год. Проблема возникла 13 мая и касалась Volvo XC90 Recharge с программным обеспечением версии 3.5.14, поскольку кроссовер терял тормозную силу при активации вышеупомянутых режимов. Шведский автопроизводитель отметил, что проблема возникает только после “движения накатом в течение не менее 1 минуты 40 секунд”. Все эти факторы стали причиной аварии автомобиля Макса.

Когда водитель спускался с горы на Корона-роуд в Кармел-Хайлендс, Калифорния, он использовал режим “B”. Дорога узкая, и с пассажирской стороны автомобиля на всем пути вниз расположен обрыв. Видеорегистратор и бортовой регистратор данных фиксировали данные на протяжении всего времени.

Вот как водитель описал произошедшее изданию Carscoops: “Тормоза на моем 2-месячном XC90 полностью отказали. Это произошло всего через несколько часов после получения обновления программного обеспечения версии 3.5.14 у авторизованного дилера Volvo. Я ехал по крутой узкой горной дороге и был вынужден съехать с дороги на склон холма, чтобы избежать съезда с обрыва”.

На кадрах заметно, что примерно через 1 минуту 40 секунд автомобиль резко начинает набирать скорость без активации дросселя. Данные бортового регистратора показывают, что тормоза активны, но автомобиль продолжает разгоняться. Макс направил кроссовер на холм, чтобы избежать дальнейшего ускорения.

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После этого тормоза снова сработали, однако, было слишком поздно – XC90 получил существенные повреждения, в частности, сработали подушки безопасности, а переднее левое колесо с подвеской получили сильный удар и сломались. Компания ответила следующим образом: “Безопасность является приоритетом для Volvo Cars, и мы серьезно относимся к этому инциденту ”.

“Недавно было объявлено об отзыве некоторых гибридных и полностью электрических автомобилей Volvo с подзарядкой от сети для решения проблемы с функционированием тормозов, которое потенциально может быть нарушено после не менее 1 минуты 30 секунд движения накатом вниз по склону в режиме “B” или One Pedal Drive. Обзор бортовых данных автомобиля этого клиента указывает на то, что этот сценарий имел место на момент инцидента, и мы тесно сотрудничаем с ним, чтобы исправить ситуацию”.

Компания также предостерегла других владельцев пострадавших моделей, которые еще не обновили ПО, не использовать вышеупомянутые режимы движения. После осмотра автомобиля 27 июня, Volvo сообщила владельцу, что завершила ремонт и установила последнее обновление программного обеспечения.

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Автопроизводитель подтвердил, что этот ремонт покрывается гарантией. Однако Макс не был доволен заявлением компании. “Мы чуть не погибли, а они даже не извинились”, – сказал он, назвав это “ужасным ответом”.