В Казахстане сделают БТР-амфибию на базе сингапурского Terrex

Компания Kazakhstan Paramount Engineering (KPE) начала сотрудничество с известной Сингапурской компанией ST Engineering для создания мощностей по производству новой многоцелевой бронированной машины-амфибии 8×8. Это будет первое производственное подразделение по выпуску современной бронетанковой техники за время независимости Казахстана.

Соглашение включает инженерно-техническую поддержку проектирования и производства автомобиля. Об этом сообщают ведущие специализированные ресурсы, в т.ч. и The Defense Post.

Читайте также На инновационном автозаводе в Сингапуре работает всего 100 человек, они выпускают 30 000 авто в год

Платформа будет базироваться на боевой машине пехоты Terrex, прошедшей испытания в полевых условиях. Ее производство начнется с 2025 года.

В краткой информации не сообщается модель, но в Сингапурской промышленной программе есть только один восьмиколесный транспортер – Terrex AV81/Terrex ICV. Вооруженные силы Сингапура насчитывают в своем парке 1350 бронетранспортеров Terrex в версии транспортера, КШМ, ПАРМ, мобильного миномета, медицинского эвакуатора.

Казахстан взятую за основу версию не уточнил, но в первую очередь это может быть транспортер, а уже потом КШМ или что-то другое. Фото: wikipedia.org

Силовая установка Terrex состоит из дизельного турбонаддувного двигателя Caterpillar C9 мощностью 400 л.с., работающего в паре с полностью автоматической трансмиссией Allison MD4560P. Силовой агрегат обеспечивает максимальную скорость 120 км/ч.

Поскольку у машины независимая система подвеска, то ход13,5-тонной машины плавный и комфортный для личного состава даже по неровной местности. Здесь два основных варианта комплектации экипажей: 2 + 12 солдат в версии БТР и 3 + 8 с башней на 2 человека.

Читайте также Право приобрести автомобиль в Сингапуре стоит более ста тысяч долларов

Сотрудничество Казахстана и Сингапура имеет целью объединить сильные стороны компаний, чтобы предложить действенное решение для модернизации бронетанкового парка Вооруженных Сил Казахстана.

"Производственные возможности KPE составляют 500 единиц различных типов бронетехники в год. Предприятие имеет большой опыт в глубокой локализации, научных исследованиях и эксплуатации бронетехники в уникальных географических условиях Казахстана и теперь вместе с ST Engineering это позволит нам полностью удовлетворить потребности Вооруженных Сил Республики Казахстан в автомобилях-амфибиях 8×8", – уточнил Председатель Наблюдательного Совета Казахстана Paramount Engineering Айбек Барысов.

Подробности не озвучиваются, но базовая версия вооружена дистанционно управляемым 40-мм автоматическим гранатометом и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом. Как альтернатива БТР может быть оснащен дистанционно управляемым 12,7-мм пулеметом, 30-мм пушкой.

Максимальный уровень круговой защиты – от бронебойных снарядов калибра 14,5 мм. Машина имеет двойной V-образный корпус, который отражает минные взрывы от машины. Terrex выдерживает взрыв под корпусом до 12 кг тротила, и машина продолжает двигаться.

Читайте также В Казахстане автопроизводство планируют довести до 500 тысяч единиц в год

Интегрированная система камер кругового обзора обеспечит мониторинг ситуации вокруг бронемашины днем и ночью. Кроме того, цифровая архитектура платформы позволяет интегрировать дополнительные технологические возможности, такие как навигационная система транспортного средства, система управления боем, управление питанием и самые современные системы передачи данных и связи.